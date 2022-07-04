Enflasyon oranına ilk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon oranına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamları siyasi yönden de tepki çekiyor.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına ilk tepki kuruma baskın ziyarette bulunarak gündem oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı yıllık oran olan yüzde 176'lık rakamı TÜİK'in açıkladığı yüzde 79 ile karşılaştıran CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!" ifadesini kullandı.
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1543863885324763136
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