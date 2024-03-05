Enez’de İYİ Parti seçim bürosu açılışı yapıldı

Enez’de bu yıl Yerel Yönetim için 3 iddialı parti yarışıyor. AKP adayı Abdullah Bostancı,CHP adayı ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç’in yanı sıra İYİ Parti adayı Ege Bitikli de yarışın favorileri arasında.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 3 Mart Pazar günü İYİ Partinin Enez seçim bürosunun açılışı da büyük ilgi gördü.

Edirne Milletvekili Mehmet Akalın , Edirne İyi Parti Adayı Hamdi Sedefçi, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal’ın da katıldığı açılışta Sedefçi Edirne Belediye Başkanlığını kazandığı takdirde Enez’de sokak hayvanları için bir mama imalathanesi açacağına dair söz verdi.

Enez’de bu defa çok çekişmeli geçeceği anlaşılan yerel seçimlerde, en geriden başlamasına rağmen İYİ Parti adayı Ege Bitikli’nin yükselişi ilgi ile izleniyor. Özellikle kadınların Bitikli’ye ilgisi dikkat çekiyor