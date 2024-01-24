Enez CHP İl Genel Meclisi seçimine itiraz edildi

Edirne'nin Enez ilçesinde CHP İl Genel Meclisi seçiminde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, itiraz edildi.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Enez CHP ilçe Başkanlığı binasında 19 Ocak 2024 Cuma günü delege bazında yapılan seçimde, Genel Merkezin ve İl Başkanlığının haberi olmadığı, hiçbir gözlemci ve yetkilinin bulunmadığı ileri sürüldü.

CHP İl Genel Meclisi adaylığı için 6 kişi seçime katıldı.

Şenol Kılıç, Vedat Avcı, Erol Açık, Servet Bulut, Kamuran Çelik, Salih Akar 78 delegenin oy kullandığı seçimi gerçekleştirdi.

Seçim sonucu Şenol Kılıç 46 oy ve Salih Akar 28 oy alarak sandıktan çıktı.

İl Genel Meclisi Aday Adayı Servet Bulut, seçime itiraz ederek şöyle dedi: "Arkadaşlarımızla birlikte delege bazında seçime davet edilip girdik. İlçe Başkanımız Osman Gülcan ve diğerlerine il başkanlığının ve genel merkezin haberi varmı diye sordum, var dediler. Oysa seçimde ne bir gözlemci, ne de bir yetkili yoktu. Bu seçime itiraz ediyorum ilgili ve yetkililer gereğini yapmalıdır." dedi.