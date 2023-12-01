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Ender Mağden, CHP'den Keşan'a aday adaylığını açıkladı

SİYASET 01.12.2023, 13:19
Ender Mağden, CHP'den Keşan'a aday adaylığını açıkladı

2019 yerel seçimlerinde de CHP'den Keşan Belediye Başkan aday adayı olan, daha önce CHP Belediye Meclis üyeliği ve Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Ender Mağden, partisinden Keşan Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erdoğan Mağden, başvuru öncesi düzenlediği kahvaltılı toplantı ile basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Deniz Lounge’de başlayan kahvaltıda konuşan Ender Mağden, "Keşan’da doğmuş,  Keşan’da büyümüş, her Keşanlı gibi Keşan’ı çok seven bir kardeşinizim" diyerek başladığı konuşmasında, "Yıllarca Keşan’da Ticaret yaptım. Keşan Ticaret Borsasında yönetim kurulu başkanlığı yaptım., Sivil Toplum Kuruluşlarında, Belediye Meclisinde ve Partimde her zaman sorumlu bir yurttaş olarak hem ilçemiz hem de hemşehrilerimiz için bir çok çalışmanın ve mücadelenin içinde yer aldım. Ancak biliyorum ki Keşanımız için ne yapsak az.. Bölgemizin en önemli kavşak noktası konumunda yer alan ilçemiz ekonomik ve sosyal yönden büyük bir potansiyele sahip. İşte bizler Keşan’ın geleceğine yön verecek projelerimizle, Keşan’ a dair hedeflerimiz ve umutlarımızla bugün sizlerin huzurunda Keşan Belediye Başkan  Aday Adaylığımızı açıklıyoruz" diye konuştu.

Kişilerin fikirleriyle, projeleriyle ve yürekleriyle siyaset arenasına çıkması gerektiğine dikkati çeken Mağden, "Belediye Meclis Üyeliğim ve Keşan Ticaret  Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığım  süresince Keşan’ın bütün sorunlarına vakıf olduğuma inanıyorum. Bu sorunların çözümünde gerekli mücadeleyi meclis ve komisyon çalışmalarında da her daim verdim. Keşan’ın modern bir kent kimliği kazanması adına birleştirici ve geliştirici fikirlerle, projelerle yola çıkıyoruz. Bizler doğal zenginliklerin farkında ve bilincinde olan bir yönetim olacağız. Önce insan diyerek doğa ve çevreyi önemseyen ve buralara sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.

Gerek Keşan'da gerekse sahillerde yapılmak istenenleri muhtarla konuşmadan, sivil toplum örgütleriyle görüşmeden, orada yaşayan insanlarımıza danışmadan her hangi bir çalışma yapmayacaklarını belirten Mağden, "Ben yaptım oldu mantığını kabul etmemiz mümkün değildir. Keşan’a ne yapacaksak hep birlikte karar vereceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hemşehrilerimizin istemediği hiç bir işi yapmayacağız. Çünkü biz gücümüzü bulunduğumuz koltuktan değil, yaptığımız işlerden ve hemşehrilerimizden alacağız. Bu amaçla halka hesap verme konusunda Türkiye’de örnek olacağız. Her yıl belediyemizin gelir ve gider hesaplarını kocaman bir pankarta yazıp, belediyenin önüne asacağız. Belediyenin kapılarını sonuna kadar halkımıza açacağız, örgütün işine karışmadan, örgütümüzle kol kola olacağız, çatışarak değil herkesle konuşarak, herkesle çalışarak, Keşanımızı hak ettiği konumuna getireceğiz. Sorun konuşan değil, çözüm üreten, sevgi ve paylaşım odaklı, güler yüzlü belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Şahsım adına Koltukta oturan değil her daim sahada olan bir başkan olacağımı söylemek istiyorum. Keşanlılar için güzel bir yaşam düşlüyoruz. Bunun için tüm CHP'liler yine omuz omuza yürüyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Mağden, “Keşan'ı birlikte yöneteceğiz, birlikte büyüteceğiz. Seçime kadar vaad değil son günümüze kadar vatandaşa hizmet edeceğiz. Projemiz, ekibimiz ve bu şehir için çarpan gönlümüzle bu yolda kararlıklıkla yürüyeceğiz" dedi.

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