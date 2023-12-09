En başarılı il belediye başkanı kim? İşte sonuçlar

ORC araştırma şirketi 2023 yılının “En”lerini belirledi. Dört yıldır listede olmayı başaran Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “En Başarılı İl Belediye Başkanları” kategorisinde yerini koruyarak birinci sırada yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - ORC araştırma şirketi 2023 yılının “En”lerini belirledi. Dört yıldır listede olmayı başaran Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “En Başarılı İl Belediye Başkanları” kategorisinde yerini koruyarak birinci sırada yer aldı. Geçen yıl halkın oyları ile aldığı %61,3’lük oran ile birinci seçilen Başkan Esen’in bu yıl %63,4 ile oylarını yükselttiği de görüldü.

ORC Araştırma Şirketi, 19 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde 30 büyükşehre bağlı 184 ilçede ve 51 ilde toplam 22 bin 310 katılımcı ile yaptığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Son dört yıldır üretim odaklı ve halkın yaşam standardını yükseltecek projeleri ile Türkiye’nin en çalışkan İl Belediye Başkanları arasına giren Başkan Esen, bu yıl da “En Başarılı İl Belediye Başkanı” listesinde birinciliği kimseye bırakmadı. Esen, Çankırı halkının inancı ve desteği sayesinde sarsılmaz bir inançla çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Anket sonuçlarına göre, ikinciliği Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı, üçüncülüğü ile Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kazandı.