Emrah Çıra Susurluk için yola çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrah Çıra, AK Parti'den Susurluk Belediyesi'ne talip oldu.BALIKESİR (İGFA) - AK Parti’den Susurluk Belediye Başkan aday adaylığı için açıklama yapan Emrah Çıra, Susurluklulara hitap ederek, ilçenin sorunlarını iyi bildiğini ve çözüm noktasında çalıştığını ifade etti.

1978 Susurluk doğumlu olan Çıra miting havasında yaptığı aday adaylığı açıklamasında, "Uzun yıllardır sizlerle birlikte bu şehirdeyim. Bugün, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve Sayın Yücel Yılmaz’ın destekleriyle Susurluk Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı açıklıyorum. Bu kararımda siz değerli Susurluk halkının gösterdiği teveccüh büyük rol oynadı. Sizlere olan borcumu canla başla çalışarak ödemeye hazırım. Ayrıca, diğer aday adayı kardeşlerime ve tüm Susurluk sevdalılarına başarılar diliyorum. Rabbim, bu kutlu yolda bize yardım etsin ve Susurluk için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Çıktığımız bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun.”ifadelerini kullandı.

Çıra’nın açıklamasına vatandaşların ilgisi yoğun olduğu gözlemlendi.