EMEP Genel Başkanı istifa etti!

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, hem partideki görevinden hem parti üyeliğinden istifa etti.ANKARA (İGFA) - Ercüment Akdeniz, 14 Mayıs seçimlerine giden süreçte parti merkezi içinde baş gösteren kimi tartışma, tutum ve eğilimlerin bu kararı vermesine sebep olduğunu açıkladı.

Partide kendisini Merkez Yönetim Kurulu'nun üzerinde gören yapı olduğunu belirten Akdeniz, "Genel Yönetim Kurulu'nda, GYK toplantısında Emek Partisi'nin (EMEP) Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılma kararını savunan GYK üyeleri kürsüde ölçüsüz bir şekilde baskı altına alınmıştır. Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararının alınması sonrasında ise, bazı Sekreterya üyeleri tarafından, demokratik şekilde alınan bir karar söz konusu olmasına rağmen "bu karar örgütlendi" şeklinde bir suçlama ortaya atılmış, bu suçlama MYK toplantısında da dile getirilmiştir. Bu suçlamalar, partide kendisini GYK'nın ve MYK'nın üzerinde gören triumvir bir yapının eseri olup böyle bir yapıyla yol yürümek benim açımdan mümkün değildir" dedi.

Akdeniz, milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecine gelindiğinde de "parti içi demokrasiye aykırı müdahalelerin farklı biçimlerde ortaya çıktığını" kaydetti.

"Lobicilik, kulisçilik sosyalist bir partide yer bulamaz, bulursa o parti devrimci olmaz" diyen Akdeniz, "Kökleriyle parti merkezine yerleşmeye başlayan böylesi triumvirlik bir yapının gölgesi altında, benim için bir kurul toplantısına daha katılmak hem faydasız hem de katlanılmazdır" dedi.

https://twitter.com/ErcmentAkdeniz/status/1658423465664208897