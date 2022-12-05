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EMEP Bursa'dan yoksulluk sınırını aşan 'asgari' talep

SİYASET 05.12.2022, 13:33
EMEP Bursa'dan yoksulluk sınırını aşan 'asgari' talep

Asgari ücrete dair açıklama yapan Emek Partisi Bursa İl Örgütü, “Çıtayı açlık sınırına dayamak baştan açlığa mahkum, yoksulluk sınırının altında, asgari bile olmayan yaşamı kabul etmek ve ettirmektir” dedi.BURSA (İGFA)-  Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın (EMEP), asgari ücret görüşmelerine dair açıklama yaptı, “Açlığı kabul etmiyoruz, yoksulluk sınırını aşan asgari ücret istiyoruz” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu‘nun ilk toplasının 7 Aralık’ta yapılması kararı alındığını anımsatan Özaydın, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, her seneki nakaratı tekrarlayarak ‘işçilerimiz, Türkiye’nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyor. Fakat bugüne kadar açıklanan rakamlar göz önüne alındığında her seferinde, enflasyon ezip geçiyor” dedi.

Patron temsilcisi Özgür Burak Akkol‘un “Çalışanların beklentisini öncelikli görüyoruz” diyerek “havuç uzattığını söyleyen Özaydın, “İşletmelerin rekabetçiliği; istihdam, işletmelerin sürdürülebilirliği ve büyümesi, daha fazla ihracat yapması hem çalışanlar hem de ülkemiz için önemli” diyerek ise “sopa salldığını kaydetti.

“TÜRK-İŞ ‘KURTULSAK’ DİYOR”

Türk-İş’in tutumuna da değinen Özaydın, “En çok üyeye sahip sendika olarak komisyona katılan, Türk İş Genel Başkanı ise ‘Asgari ücret 4 aydır herkes tarafından konuşuluyor, bir an evvel bu rakam belli olsun da bu mesele bitsin’ diyerek, ‘Belirlense de kurtulsak’ demeye getiriyor” dedi.

Açlık sınırının 7 bin 786 TL, yoksulluk sınırının ise 25 bin 365 TL olduğunu hatırlatan Özaydın, ücretli çalışan kesimin büyük çoğunluğunun asgari ücret veya altında ücret aldığını belirtti. EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özayadın,  "Hal böyleyken ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi özelliği taşıyan asgari ücretin ‘Rakam belli olsa da kurtulsak’ anlayışıyla ele alınamayacağı açıktır. Çıtayı açlık sınırı olan 7 bin 786 TL’ye dayamak, 8 bini geçsin, 10 bini bulsun veya 10 bin üzeri olsun sözleri de baştan açlığa mahkûm, yoksulluk sınırının altında, asgari bile olmayan yaşamı kabul etmek ve ettirmektir. Bu kaderi biz yazmadık, değiştiren de biz olacağız. Kimsenin gündüzleri işsiz gezmediği, geceleri aç yatağa girmediği, demokratik ve bağımsız bir Türkiye için birleşelim, mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Özaydın, asgari taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Vergide adalet, insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz.  KDV başta olmak üzere halkın sırtındaki dolaylı vergiler kaldırılmalı, zenginlere servet vergisi getirilmelidir. İşçi emekçilerin eriyen ücretlerinin gerçek enflasyon oranında arttırılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalıdır.”

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