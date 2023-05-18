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Emek Partisi Selma Gürkan'a emanet

SİYASET 18.05.2023, 15:38
Emek Partisi Selma Gürkan'a emanet

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanlığı'na Ercüment Akdeniz'in istifasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan seçildi.ANKARA (İGFA) -  Ercüment Akdeniz'in hem görevinden hem parti üyeliğinden istifasının ardından Genel Yönetim Kurulu toplandı.

EMEP'ten yapılan açıklamada "17 Mayıs tarihinde toplanan Genel Yönetim Kurulu’muz (GYK) Genel Başkanlık görevine, Genel Başkan Yardımcımız Selma Gürkan’ı getirmiştir. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

https://twitter.com/emekpartisi/status/1659142966701686784

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