Ekrem Yüce: "Baki kalan, kubbede hoş bir sada imiş"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gündüz-gece hizmet ettiği Sakarya'da 5 yıl boyunca birlikte çalıştığı şehir protokolüne veda ziyaretleri gerçekleştirerek, "Baki kalan kubbede hoş bir sadâ imiş. Güzel hizmetlerle, dua ile anılmak umuduyla" ifadelerini kullandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayatın her alanında hizmetle geçen bir 5 yılı geride bıraktı. Yüce, ekibiyle birlikte gündüz-gece demeden gayretle ortaya koyduğu çalışmalar ve projelerle Sakarya'da ilklere imza attı ve hizmetleriyle şehre önemli bir katma değer oluşturdu.

"DURMADAN, YORULMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Görevi devredecek olan Yüce bu gelişmeyi açıklarken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak ve ülkenin parlayan yıldızı yapmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ekrem Yüce, seçime sayılı günler kala şehirde veda ziyaretlerine başladı.

Sırasıyla Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necdet Karaca, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Çever Şehircilik İl Müdürü Nedim Arsal, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Filizfidanoğlu'nu ziyaret eden Başkan Yüce, 5 yıl boyunca Sakarya'ya katkı için yürütülen çalışmalar sebebiyle teşekkür etti.

"HER BİRİNİZ BU ŞEHİR İÇİN BÜYÜK BİR DEĞERDİR"

Vali Karadeniz başta olmak üzere şehir protokolüyle, ortak akıl ile hayata geçirilen hizmetleri değerlendiren Yüce, "Her bir yöneticimiz yaşadığımız dönem için Sakarya için büyük bir fırsat ve değerdi. Şahsıma ve Sakarya'ya sunduğunuz değerli fedakarlıklarınız için minnettarım" ifadelerini kullandı.

"KUBBEDE KALAN HOŞ BİR SADÂ..."

Başkan Yüce, "Sakarya için gündüz, gece demeden çalıştık. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe, turizmde, sosyal alanda ilklere imza attık. İsmimizi, imzamızı sadece Türkiye'ye değil Dünya'ya ulaştırdık. Binlerce misafir ağırladık, onlarca ülke ve şehir ile ortak projeler yürüttük. Şimdi geriye dönüp baktığımızda hayırlı hizmetlerle anılmak, tohumunu ektiğimiz çiçeklerin meyve verdiğini görmek büyük bir gururdur. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri olarak teslim edeceğimiz Sakarya'mızı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapmak için durmayacağız, önderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürümeye devam edeceğiz. Baki olan kubbede hoş bir sadâ imiş, bunu hissediyorum. Ben bu memlekete ve her bir ferdine minnettarım" dedi.

Yüce, ziyaret ettiği her bir yönetici ve protokolden "helallik" istedi ve hediye takdiminde bulundu.