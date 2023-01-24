Ekrem İmamoğlu, Bursa'ya geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anadolu turu kapsamında 27 Ocak Cuma günü Bursa'ya geliyor. çıktı. Süreç içerisinde 15’ten fazla ili ziyaret edecek olan İmamoğlu'nun 27 Ocak 2023 Cuma günkü durağı Bursa olacak.BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turu kapsamında süreç içerisinde 15'ten fazla şehri ziyaret edecek.

CHP Bursa İl Başkanlığı, bu kapsamda 27 Ocak Cuma günü Bursa'ya gelecek olan Başkan İmamoğlu'nun taslak programını paylaştı.

İmamoğlu'nun Bursa programı saat 10.00'da Umurbey Celal Bayar Anıt Mezarı'nı ziyaretiyle başlayacak.

Saat 10.30'ta Gemlik Belediyesi'ni ziyaret edecek olan İmamoğlu, saat 11.00'de Gemlik Belediyesi Tarım Laboratuvarı açılışı, saat 11.30'da Gemlik'te esnaf ziyareti yapacak.

Cuma Namazı'nı Bursa Ulu Cami'de kılacak olan Ekrem İmamoğlu, saat 14.00'te Kapalı Çarşı esnafıyla buluşacak.

Saat 15.30'da Nilüfer Belediyesi'ne yapacağı ziyaret sonrasında Mudanya'ya geçecek olan İmamoğlu, burada da belediye ziyareti sonrasında Mudanya Mütareke Meydanı'nda halkla buluşacak ve deniz yüzeyi temizleme teknesi teslim törenine katılacak.