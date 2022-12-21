Ekonomi ve Kalkınma Partisi'nden 'Onur İttifakı' adayına tam destek

Onur İttifakı lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Yaşar Aydın’a, halkın teveccühü her geçen gün artıyor.ANKARA (İGFA) - Kararsız seçmenlerin ve iki ittifaktan da bıkan seçmenlerin tam destek verdiği Yaşar Aydın, güçlü isimlerin katılmasıyla gücüne güç katmaya devam ediyor.

AKP, MHP, CHP, BBP, Memleket Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi gibi partilerden siyasetçilerin ve üyelerin desteğini almaya devam eden Yaşar Aydın’a ciddi bir destek daha geldi.

Ekonomi ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Rahim Oluç’ta, Cumhurbaşkanlığının güçlü adayı Yaşar Aydın’a 40 il ve ilçe teşkilatıyla tam destek vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Adayı Yaşar Aydın’ı ziyaret eden Ekonomi ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Rahim Oluç, “Halkımızın her geçen gün desteğini arttırdığı Cumhurbaşkanı adaylığının güçlü ismi Yaşar Aydın’a il ve ilçe teşkilatlarımızla tam destek vereceğiz. Halkımızın destelediği doğru isim Yaşar Aydın’dır. Yaşar Aydın’ın Cumhurbaşkanı olması İçin tüm teşkilat olarak gece gündüz gayret göstereceğiz” dedi.

Yaşar Aydın ise katılımları ve destekleri nedeniyle Ekonomi ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Rahim Oluç’a teşekkür ederek, “Merkez sağ siyasetinde önemli görevler alan Rahim beyin bize destek vermesi siyasette tüm dengeleri değiştirecektir. İttifaklardan soğuyan seçmenlerimiz, kendi haklarını sonuna kadar savunacak doğru ve dürüst isimleri cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Önce Türkiye diyerek bizlere destek veren Genel Başkanımız Rahim Oluç’a ve tüm teşkilatlarına teşekkür ediyorum” dedi.