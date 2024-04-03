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Efsane Vali'nin oğlu, başkanlık koltuğuna oturdu

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı 20 yıl sonra yaşanan bu tarihi değişim, MHP için Tokat'ta bir ilki işaret ediyor

SİYASET 03.04.2024, 17:14
Efsane Vali'nin oğlu, başkanlık koltuğuna oturdu

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı. 20 yıl sonra yaşanan bu tarihi değişim, MHP için Tokat'ta bir ilki işaret ediyor. Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER 

TOKAT (İGFA) - Tokat'ın sevilen simalarından "Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun mirasını taşıyan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yüzde 54,16'lık oyu ile Tokat Belediye Başkanlığı'na seçildi. 20 yıllık AK Parti iktidarının ardından gerçekleşen bu tarihi değişim, MHP için de Tokat'ta bir ilki temsil ediyor
 

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi'nin yeni başkanı olarak mazbatasını aldı. Tokat belediye binası önünde gerçekleşen devir teslim töreninde, Yazıcıoğlu görevini Eyüp Eroğlu'ndan devraldı. Bu önemli an, Tokat Belediyesi önünde toplanan yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı.  

"KEMAL BAŞKANIM ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAKTIR" Devir teslim töreninde konuşma yapan Eyüp Eroğlu, "Bizim liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devlet Bahçeli'dir. Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatıdır. Onun için de belki biz burada değiliz ama diğer ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partimize şu anda belediyemiz böyle güzel bir hizmet verecek. Kemal Yazıcıoğlu kardeşim de Değerli Valimizin Tokat'a çok güzel hizmetler yapan değerli valimizin evladı. O da 3 ay boyunca buralarda biz de kendisini tanıdık. Tokat'ta sevildi sizlerden ciddi bir teveccüh gördü. İnsan boşuna sevilmez demek ki gerçekten bir şey var ki sevildi ve burada da bir teveccüh gördü. Inanıyorum. Çok güzel işler yapacak. Bizim bıraktığımız yerden aldığı bu bayrağı çok daha güzel yerlere getirecek. Çünkü Tokat'ımız çok güzel bir şehir. Her yönüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, insanıyla gerçekten çok hizmet edilecek bir şey. Muhakkak ki hizmete de ihtiyacı var. Kemal Başkanım çok güzel işler yapacaktır. Ben kendisine de buradan bir kez daha üstün başarılar diliyorum. Değerli vekilimizi de buradan hem tebrik ediyorum, o da Tokat'ımıza güzel hizmetler yapıyorlar. Ona da başarılar diliyorum. Ben her zaman Tokat'ın bir neferi olarak, Tokat'ı seven birisi olarak her zaman hem sizlerin emirlerinizdeyim, hem buradaki dostlarımız da bize ne zaman ne ihtiyaç duyarsa her zaman da yanlarınızdayım, yanlarında da olmaya devam edeceğim. Sizleri seviyorum, hepinize hayırlı günler diliyorum, saygılar sunuyorum" dedi.

"EYÜP BEY'İN GETİRDİĞİ ÇITAYI BİZ DE ARTTIRARAK BU YOLDA İLERLEYECEĞİZ" Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise  Eyüp Eroğlu'na teşekkür ederek,  "Malum bir seçim dönemini geride bıraktık. Siz bize büyük bir ahte vefa örneği gösterdiniz. Babama Tokat Valiliği, bizede Tokat Belediyesi nasip oldu. İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Başkanıma nezaketinden, bizimle olduğundan, 10 yıllık burada yapmış olduğu icraatlardan, hizmetinden, emeğinden ötürü gerçekten kutluyorum. Tebrik ediyorum. Bizim abimizdir. Kendisini seviyoruz. Her zaman desteklerinin arkamızda olduğunu da biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu seçim dönemini hayırlısıyla bitirdik. Şimdi işimiz var. Eyüp Bey'in getirdiği çıtayı biz de arttırarak bu yolda ilerleyeceğiz. Sizin dediğim gibi gönlünüze girdik ama orada kalıcı olmamız lazım. O yüzden çaba sarf edeceğiz. Buraya kadar geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için, bizimle olduğunuz için Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu beş yıl içerisinde çok güzel işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

TOKAT'TA DEĞİŞİM RÜZGARLARI 2004 yılından bu yana AK Parti'nin yönetiminde olan Tokat'ta, 20 yıl sonra yaşanan koltuk değişimi dikkat çekiyor. MHP'nin adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun seçilmesiyle, partinin Tokat'ta ilk kez belediye başkanlığını kazanması şehir tarihinde yeni bir sayfa açtı. Yazıcıoğlu'nun seçim zaferi, hem babasının mirasına duyulan saygının bir göstergesi hem de Tokat halkının değişim arzusunun bir yansıması olarak görülüyor.

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