Efsane başkanlar 'İYİ iktidar' için yola çıktı

İYİ Parti’nin Muğla, Aydın ve Denizli ilçelerini kapsayan; Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de gerçekleşti.Ata SEVGİ / AjansCANKA (MUĞLA İGFA) – Mersin ve Muğla’nın efsane başkanları iktidar için yola çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Burhanettin Kocamaz, Behçet Saatçı ve Mete Koca’nın görüşlerini aktardığı ‘Yerel Yönetimler İstişare’ toplantısı Menteşe’de yapıldı.

Muğla İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, Denizli İl Başkanı Raziye Akışık, Aydın İl Başkanı Recep Taner, Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’la birlikte yaklaşık 150 katılımcıyı dinlediği toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

TÜRK SİYASETİNDE YENİ BİR TANIMLAMA “KEYFOKRASİ”

Yerel Yönetimler Başkanı Prof Dr.Metin Ergun, Türk Siyasi Literatürüne yeni bir tanımlama olarak, “Keyfokrasi” kelimesini ekleyip; “Mevcut sistem keyfi bir tek adam rejimi olarak tasarlanmış ve o haliyle de uygulanmaya başlandığını söyledi.

https://youtu.be/w3hr-_TNPaQ

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılarından iki eski dost; 1994 - 2014 yılları arası 4 dönem Tarsus belediye Başkanı ve önceki dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Kocamaz ile 1999 - 2019 yılları arası aralıksız tam 20 yıl Fethiye Belediye Başkanı olan Behçet Saatçı toplantı sonrası AjansCANKA’ya birlikte yaptıkları açıklamada; “Sadece Muğla ve Mersin değil, Türkiye hepimizin. Bizler bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde; insanlarımızın huzur ve mutluluğu için gayret gösteren yöneticiler olarak; burada bulunmaktan gerçekten mutlu olduk. Toplantı verimli ve başarılı geçti. İnşallah İyi günlere, iyiliklere az kaldı” yorumunda bulundu.

Başkanlar, “Genç arkadaşların heyecanıyla İYİ Partimizi iktidar yapacağız” dedi.