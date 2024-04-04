Ediz Ün'den emekli maaşı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ediz Ün, hükümete çağrıda bulunarak Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve kamu çalışanlarınamaaşlarının yatırılmasını istedi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Emeklilerin ve kamu çalışanlarının Nisan ayı maaş ödemelerinin Ramazan Bayramıöncesi yatması gerektiğini belirten Ün, “Emeklilerin ve kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesi masrafları karşılayabilmesi için maaşları bayram öncesi hesaplarına yatırılmalıdır. Daha önceki yıllarda uygulamalar hep bu şekilde olmuştur. Anlaşılan seçimin geçmiş olması, seçim yenilgisi ve en önemlisi hazinenin bomboş olması nedeniyle iktidar bayram öncesi maaş ödemesi yapmayacak” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti Genel Başkanı önceki yıllarda bayram öncesi kamu çalışanlarına ve emeklilere maaşlarının ödeneceğini bir müjde olarak açıklardı. Genelde bayramların ayın 15’inin hemen öncesine geldiği yıllarda bu uygulanırdı. Oysa bu yıl bunu duyamadık.

Bayrama parasız girecek vatandaşımız ne yapacak? Memleketine gidip yakınlarını görmek isterse yapamaz. Hatta bu pahalılıkta şehrindeki yakınlarını bile ziyaret edemez. Diğer yandan AK Parti ülkemizi öyle bir hale getirdi ki nerdeyse insanlarımız misafir gelmese de masraf çıkmasa diyecek hale geldi.

Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi veriyorlar. 3 bin lirayla ne yapılabilir? Üstelik dul, yetim maaşı alanlarda bu miktar daha da düşüyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bayram ikramiyeleri konusunda çağrımız nettir. En az bir maaş tutarında sene de iki defa bayram ikramiyesi verilmelidir ve emekli maaşları da en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

Öte yandan bütün emeklilerimize ve kamu çalışanlarına Nisan ayı maaşları Ramazan Bayramından önce ödenmelidir. En azından vatandaşlarımız çoluğuna çocuğuna bayramlık bir şey alabilsin. Ama şu ana kadar iktidardan bir ses çıkmadı. Çıkacağa da benzemiyor. Çünkü seçim geçti. Üstelik AK Parti’ye çarparak geçti.

Ülkemizin bütün kaynaklarını yandaşlara, saraya bağlayan; hazineyi yamyamlara yediren AK Parti çocuklarımızın bayramlık sevincine, yaşlılarımızın torunlarına verebileceği üç kuruş harçlığa da göz koymuş görünüyor.

Millet için, çalışan için emekli için bir şey yapmıyorsunuz bari vatandaşın kendi parasını birkaç gün önce ödeyin. En azından bayrama kimse üç kuruşta olsa parasız girmesin. Kredi kartları patlamış durumda. Azıcık insaf ve vicdan diyoruz.Seçim mağlubiyetinin acısını halkımıza bayramı zehir ederek çıkarmaya kalkmayın.

AK Parti’ye bir kez daha çağrımız emeklilerinve kamu çalışanlarının maaşlarını bayramdan önce yatırmaları vatandaşı bayramda eli kolu bağlı bırakmamalarıdır.”