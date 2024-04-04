Son Dakika

Ediz Ün'den emekli maaşı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ediz Ün, hükümete çağrıda bulunarak Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve kamu çalışanlarınamaaşlarının yatırılmasını istedi

SİYASET 04.04.2024, 09:55
Ediz Ün'den emekli maaşı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ediz Ün, hükümete çağrıda bulunarak Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve kamu çalışanlarınamaaşlarının yatırılmasını istedi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Emeklilerin ve kamu çalışanlarının Nisan ayı maaş ödemelerinin Ramazan Bayramıöncesi yatması gerektiğini belirten Ün, “Emeklilerin ve kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesi masrafları karşılayabilmesi için maaşları bayram öncesi hesaplarına yatırılmalıdır. Daha önceki yıllarda uygulamalar hep bu şekilde olmuştur. Anlaşılan seçimin geçmiş olması, seçim yenilgisi ve en önemlisi hazinenin bomboş olması nedeniyle iktidar bayram öncesi maaş ödemesi yapmayacak” dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti Genel Başkanı önceki yıllarda bayram öncesi kamu çalışanlarına ve emeklilere maaşlarının ödeneceğini bir müjde olarak açıklardı. Genelde bayramların ayın 15’inin hemen öncesine geldiği yıllarda bu uygulanırdı. Oysa bu yıl bunu duyamadık.

Bayrama parasız girecek vatandaşımız ne yapacak? Memleketine gidip yakınlarını görmek isterse yapamaz. Hatta bu pahalılıkta şehrindeki yakınlarını bile ziyaret edemez. Diğer yandan AK Parti ülkemizi öyle bir hale getirdi ki nerdeyse insanlarımız misafir gelmese de masraf çıkmasa diyecek hale geldi.

Emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi veriyorlar. 3 bin lirayla ne yapılabilir? Üstelik dul, yetim maaşı alanlarda bu miktar daha da düşüyor.  Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bayram ikramiyeleri konusunda çağrımız nettir. En az bir maaş tutarında sene de iki defa bayram ikramiyesi verilmelidir ve emekli maaşları da en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

Öte yandan bütün emeklilerimize ve kamu çalışanlarına Nisan ayı maaşları Ramazan Bayramından önce ödenmelidir. En azından vatandaşlarımız çoluğuna çocuğuna bayramlık bir şey alabilsin. Ama şu ana kadar iktidardan bir ses çıkmadı. Çıkacağa da benzemiyor. Çünkü seçim geçti. Üstelik AK Parti’ye çarparak geçti. 

Ülkemizin bütün kaynaklarını yandaşlara, saraya bağlayan; hazineyi yamyamlara yediren AK Parti çocuklarımızın bayramlık sevincine, yaşlılarımızın torunlarına verebileceği üç kuruş harçlığa da göz koymuş görünüyor. 

Millet için, çalışan için emekli için bir şey yapmıyorsunuz bari vatandaşın kendi parasını birkaç gün önce ödeyin. En azından bayrama kimse üç kuruşta olsa parasız girmesin. Kredi kartları patlamış durumda. Azıcık insaf ve vicdan diyoruz.Seçim mağlubiyetinin acısını halkımıza bayramı zehir ederek çıkarmaya kalkmayın.

AK Parti’ye bir kez daha çağrımız emeklilerinve kamu çalışanlarının maaşlarını bayramdan önce yatırmaları vatandaşı bayramda eli kolu bağlı bırakmamalarıdır.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 30 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 30 68
2. Liverpool 29 67
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 29 48
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Bournemouth 30 41
12. Chelsea 28 40
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13