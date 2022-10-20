Edirneli Milletvekili Aksal'dan Bakan Varank'a ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) -Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Aksal, Edirne'yi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Varank'a bölgeyi adeta bir gıda üssü yapacak olan, pazarlara yakınlığı ile ilçeye, şehre ve bölgeye değer katacak olan Keşan Gıda İhtisas OSB’nin ek yatırım programına alınması konusunda desteklerinden ötürü vatandaşlar adına teşekkür etti.

Edirne’de devam eden OSB projelerinin hem Edirne hem Ankara ayağını yakından takip ettiklerini belirten Aksal, "Sayın Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde Keşan Gıda İhtisas OSB ve İpsala Karma OSB’nin hızla tamamlanması için yol haritası hususunda ve Edirne'de devam eden/planlanan bakanlık projelerine ilişkin istişarelerde bulunduk” diye konuştu.