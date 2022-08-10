Edirne’de 'Cumhurbaşkanım' tartışması!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın Edirne’de gerçekleşen CHP Grup toplantısı öncesi yaptığı konuşmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Sayın Cumhurbaşkanım” diyerek kürsüye çağırması tepkilere neden oldu.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Edirne'de CHP Grup Toplantısı öncesinde Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sayın Cumhurbaşkanı' hitabıyla kürsüye davet etmesine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Sizin milletin iradesine saygınız işte bu kadar" ifadelerini kullanan Milletvekili Aksal, “Bu ülkenin milletin iradesiyle seçilmiş tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Aksal, tepkili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz Hain Darbe Girişimini ve Darbecileri övmekten hüküm giymiş CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, henüz adaylığını bile “cesurca” açıklayamamış Kemal Kılıçdaroğlu’nu sahneye Cumhurbaşkanım diye davet etmiş! Sizin milletin iradesine saygınız işte bu kadar !!! Siz iktidar rüyaları görmeye devam edin. Biz zaten 70 yıldır iktidar olamayan,ümidini darbelere bağlamış bir partiden milletin iradesine saygı beklemiyorduk. Bu ülkenin milletin iradesiyle seçilmiş tek bir Cumhurbaşkanı vardır;RECEP TAYYİP ERDOĞAN!!!”