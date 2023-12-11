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Edirne'nin yerel yönetimine CHP'den talip olanlar belli oldu

SİYASET 11.12.2023, 10:33
Edirne'nin yerel yönetimine CHP'den talip olanlar belli oldu

2024 yerel seçim sürecinde CHP’de aday adaylıkları başvurularının sona ermesiyle birlikte Edirne'de Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyesi aday adayı olan isimler de netleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday adayı başvurularında CHP'den Edirne Belediye Başkanlığı için 8 isim dosya verirken, 16 isim İl Genel Meclisi'ne, 48 isim ise Belediye Meclisi için aday adaylı başvuru dosyalarını CHP'ye teslim etti.

Buna göre Edirne’de CHP’nin aday adayları şöyle oldu:

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

1-Ayhan Murat Dursunoğlu

2- Bülent Bacıoğlu

3. Ergun Türkyılmaz

4. Filiz Gencan Akın

5. Recep Gürkan

6. Serkan Liznak

7. Seyfi Alp Üzmen

8. Şükrü Ciravoğlu

İL GENEL MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYLARI

1. Abdullah Yeşen

2. Ahmet Erken

3. Cengiz Posta

4. Çiğdem Gegeoğlu

5. Emine Kahyalar

6. Erdal Akgün

7. Erdoğan Taşın

8. Hülya Bodur

9. İsmail Keskin

10. Kemal Yiğit

11. Kutay Özköse

12. Mehmet Geçmiş

13. Muammer Tanıyan

14. Murat Aran

15. Mustafa Dirik

16. Nurten Çalışkan

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYLARI

1. Ahmet Ziya Yaz

2. Ali Yazıcı

3.Ali Yetim

4. Babürhan Feyzullah Güldiken

5. Buğçe Akbakır

6. Celal Alper

7. Cenk Benakman

8. Cenk Ergüden

9. Çiğdem Arslan

10. Duygu Şener

11. Ekrem Kaya

12. Engin Yağcılar

13. Ergin Polat

14. Ersan Sivrikaya

15. Fatih Çimen

16. Ferit Kırağası

17. Gökçe Onur Öktem

18. Günay Keskin

19. Güner Şeker  Sırtova

20. Halil Bereketçi

21. Harun Polat

22. İlker Ocak

23. İlknur Özcan

24. İsmail Bilgi

25. İsmail Sancakçavuşu

26. Kamile Sacide Edirne

27. Kezban Buyruk

28. Melek Yılmaz

29. Muharrem Sisü

30. Murat Boyacıoğlu

31. Murat Tahan

32. Mustafa Orbay

33. Nedim İşcan

34. Nedim Mercan

35. Olcay Bakkalcı

36. Ömer Kutlu

37. Nadir Orkun Şapolya

38. Sadettin Yaşa

39. Şahide Ağaoğlu

40. Salter Semih Soylu

41. Selçuk Çakır

42. Semih Çınar

43. Sergen Kuru

44. Soykan Özgür

45. Suat Fidankal

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