Edirne Lalapaşa'ya 'İYİ' atama

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Dr.Serpil Tütüncü, Lalapaşa İlçe Başkanlığına atanan Müstecep Çapkur'a yetki belgesini vererek, başarılar diledi.EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkan Serpil Tütüncü, Lalapaşa İlçe Başkanı olarak atanan Müstecap Çapkur'un yönetimi ile görevi devraldığını açıklayarak, yetki belgesini takdim etti.

Başkan Tütüncü, Türkiye’de önemli çalışmalara imza atacaklarını belirterek, teşkilatların tüm kademeleri ile el ele vererek çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Başkan Tütüncü genciyle, yaşlısıyla partilerinin tüm kademeleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda yeni projeler üretmek ve bölgeyi daha iyi noktalara taşımak adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.