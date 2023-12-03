Edirne Keşan'da öğrencisine aday adaylığı formunu teslim etti

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi devam eden Edirne İl Genel Meclisi aday adaylığı sürecinde, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'na emekli öğretmen Osman Başak başvuruda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Osman Başak, AK Parti’den il genel meclisi aday adaylığını açıkladı.

Başak’ın aday adaylığı başvurusuna Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, önceki dönem MHP Edirne Milletvekili Cemalattin Uslu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, Beğendk Belediye Başkan Aday Adayı Ferhat Gülver, Ak Pati ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve Başak’ın yakınları katıldı.

İlk günkü heyecanı ve yıllar içinde kazandığı bilgi ve tecrübeleriyle hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyacağını belirten Osman Başak, "Bende siyasette aktif görev almak amacıyla AK Parti Edirne Keşan İl Genel Meclisi aday adaylığımı açıklıyorum. Allah bu kutlu davada milletimize hizmet etmeyi nasip etsin. İnşaallah. Eğitim hayatımda edindiğim tecrübelerimle yaşadığım Keşan'ımıza hizmet etmek istiyorum. Keşan için tüm gücümle çalışmaya, Keşan'ımızın hizmetkârlığıma talibim" dedi.

Bir eğitimci olarak her zaman ülkesine, milletine, Edirne'ye, Keşan'a hizmet etmeyi, şahlandırmayı kendisine bir borç bildiğini ifade eden Başak, "Keşan'ın Bahçeköy'ünde çiftçilik mesleği yapmış olan rahmetli olan bir babanın 5 çocuktan biri olmanın gururuyla, sevinciyle yola çıkıyorum. Edirne'mize, Keşan'ımıza, Beldemizi, Köylerimizi, Bölgemizi Eğitimde en üst seviye taşımak olmazsa olmazımızdır. Aşk ve şevketle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ilkeleri ile 2053, 2071 hedeflerine doğru azim gayretle emin adımlarla yürümeye koşmaya devam edeceğiz. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hayırlı olsun. Beraberliğimiz dostluğumuz daim olsun. Îi Genel Meclis üyeliğine aday adayı olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teveccüh gösteren bütün katılımcılara icabet ettikleri için müteşekkirim. Milletvekilimiz Sayın Fatma Aksal hanımefendiye İl Başkanımız Sayın Belgin İba hanımefendiye, İlçe Başkanımız Sayın Gürcan Kılınç beyefendiye şükranlarımı sunuyoru" diye konuştu.

Yolumuz açık olsun. Allah utandırmasın.

Unutmamak ve unutulmamak dileğiyle.’ İfadelerine yer verdi.

Başak daha sonra başvuru formunu AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç’a teslim etti.

Kılınç’ta hayırlı olnası dilekleri ile formu alarak Başak’a başarılar diledi.