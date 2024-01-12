Flaş Haberİstanbul için kar ve buzlanma uyarısı
Son Dakika
Edirne Keşan'da Mehmet Özcan’ın adaylığı onaylandı
SİYASET 12.01.2024, 17:41
CHP Parti Meclisi, Mehmet Özcan'ın Keşan Belediye Başkan adaylığını onayladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'nin 30 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ön seçimde birinci olan CHP Keşan Belediye Başkan adayı Mehmet Özcan’ın adaylığı Parti Meclisi'nde onaylandı.
CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, konuyla ilgili olarak, "30 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen örgüt denetimindeki ön seçimde birinci olan belediye başkan adayımız Mehmet Özcan’ın adaylığı CHP Parti Meclisimiz tarafından da onaylanmıştır. Partimize, Keşan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Hep birlikte başaracağız!” ifadelerini kullandı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. A.Demirspor
|19
|29
|6. Kayserispor
|19
|29
|7. Rizespor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Kasımpasa
|19
|26
|10. Sivasspor
|19
|25
|11. Başakşehir
|19
|23
|12. Alanyaspor
|19
|22
|13. Ankaragücü
|19
|21
|14. Gaziantep FK
|19
|21
|15. Karagümrük
|19
|20
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|19
|15
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5
Röportaj & Söyleşi Tümü