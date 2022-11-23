Edirne Keşan'da İYİ Parti ilçe kongresine itiraz

Edirne'de İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı’nın seçimli genel kuruluna itiraz geldi.Erdoğan DEMİR - Volkan Gazetesi / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 20 Kasım Pazar günü yapılan ve Gökhan Yılmaz’ın ilçe başkanlığına seçildiği kongre ile ilgili Parti Üyesi ve Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe’nin listesinde yer alan Coşkun Aydın tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunuldu.

Coşkun Aydın’ın Keşan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdiği dilekçede; kongrede partiye üye olmayan iki kişinin oy kullandığı, faaliyet raporunun okunmadığı, yönetimin ibrası için oylama yapılmadığı, genel kurulun usulüne uygun yapılmadığı iddiaları yer aldı.

Aydın, ayrıca yine oy kullanması gereken ve üyelikleri Yargıtay tarafından onaylanmış olan 402 adet üyeye de oy kullandırılmadığı iddiasında bulunarak İYİ Parti Keşan İlçe Başkanlığı Kongresi’nin iptaline karar verilmesi talebinde bulundu.

Seçim Kurulu’nun itirazla ilgili kararı bekleniyor.