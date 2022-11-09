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Edirne Keşan'da İYİ Parti İlçe Başkanı istifa etti
SİYASET 09.11.2022, 16:32
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaklaşık 3 ay önce İYİ Parti İlçe Başkanlığı'na atanan Ahmet Kılavuz, 'gördüğü lüzum' üzerine görevinden istifa etti.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da 30 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı'na atanan Ahmet Kılavuz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasına yönelik İYİ Parti Keşan Basın Whatsap Grubu’ndan paylaşımda bulunan Kılavuz, "Gördüğüm lüzum üzerine hala yürütmekte olduğun İYİ Parti Keşan İlçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.
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