Edirne Keşan'da gergin meclis!

Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel belediye meclisinde, Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi ile ilgili gündem maddesi taraflar arasında gerginlik oluşturdu. Pazaryeri kompleks alanının üstünün kapatılmasıyla ilgili gündem maddesi oyçokluğuyla reddedildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, son günlerde şehir mobilyalarına zarar verildiğine dikkat çekerek, “Kameralarımız var ve zarar verenleri tespit ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı. Evimizi nasıl koruyorsak şehir mobilyalarımızı da korumalıyız. Hayır çeşmelerinde verilen zarara üzülüyoruz. Hassasiyet göstermeliyiz. Kurallara uymalıyız, çevreyi korumalıyız. Zarar verilen sokak mobilyalarımızı onarsak bile içimiz acıyor.” dedi.

“YAPILDIĞI DÖNEMDE KAPALI PAZARYERİ OLARAK HAYAL EDİYORDUM”

Gündem maddeleri arasından bulunan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının üstünün kapatılması projesi finansmanında kullanılmak üzere, “Belediyemiz Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi alanının üstünün kapatılması projesi finansmanında kullanılmak üzere, Mülkiyeti belediyemize ait olan İstasyon Mahallesi 100 Ada 81 Parselde kayıtlı e bebek mağazası yanındaki (10.193,74m2) arsanın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi(e) bendine istinaden satımına, 34. maddesi (g) bendine istinaden de satım ihalesinin yapılması yetkisinin Belediye Encümeni'ne verilmesi, 17 Sokakta kurulan Manifaturacılar pazarının, yeni kapalı alan yapılarak taşınması konusu gerginlik oluşturdu.

Madde ile ilgili bilgilendiren Başkan Helvacıoğlu, konunun daha önce 3 kez Meclis’e getirildiğini hatırlatarak, “ ‘Hayır’ dedik. Bir türlü pazaryerini yapamıyoruz. Çay ısmarlardık, yaparız dedik ama yaptırılmıyor. Bu defa inşallah zinciri kırarız. Daha önce de gösterdim proje açık pazaryeri kompleksi. Burası açık pazaryeri kompleksi. Bunu kapatmamız gerektiğine inanıyorum. Açık pazaryeri kompleksi ruhsatı var elimizde. Yapıldığı dönemde kapalı pazaryeri olarak hayal ediyordum. Mecliste Cumhur İttifakı olarak çoğunlukta olsaydık bugünlere gelmezdik. Şimdi üstü kapanırdı. Ama kısmet olmadı. 5 yıl boyunca olan bu eksiği son dakikada onay verin ‘Pazaryerinin üstünü biz kapatıyoruz.’ diye söyleyin. Fırsat sizin. 5 yıl önce 19 milyon TL’ydi. Alanı bir şekilde değerlendiririz. 10 dönüm yer. O dönem otoparkı tek katlı yapsaydın, giyim pazarını alta alıp üstünü kapatsaydın Keşan’ın derdi bitseydi. 5 senedir aynı derdi konuşuyoruz. Bugün üstünün kapatılması 50 milyon TL tutuyor. Kredi alsak 85-90 milyon TL maliyeyi olacak. Burasını kapatsak bile sokakta tezgah açan esnafımız ne olacak? 17 sokakta pazar kuruluyor. Allah korusun yangın olsa biri fenalaşsa itfaiye, ambulans nasıl gider? Allah tarafından bugüne kadar bir problem olmadı. Burasının üzerini kapatalım çeşitli etkinliklerde kullanırız.” diye konuştu.

“AKLIN YOLU BİR BAŞKA YERDE PAZARYERİ YOK ÇARŞIDA”

Pazarcı esnafının çarşıda kalmak istediğini ifade ede Mustafa Helvacıoğlu; sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çarşı esnafımız da pazardan kopmak istemiyor. Ama çözüm üretmemiz lazım ve çözümü üretecek olan bu Meclis. Çözümü Cumhur İttifakı üretmeye çalışıyor. Bu büyük projeler Keşan için, ayrı gayrı olmamalı. Olunca böyle sonuca gidemiyoruz. Eski itfaiyenin olduğu alana gençlik merkezi, otopark, kütüphane yapalım dedik. Bu binanın da yarısını hibe alacağız. Maliyeti 80 milyon TL, 40 milyon TL hibe alacağız. Bedava 40 milyon geliyor. Hükümetimiz destek oluyor. Otopark da yapalım. Hafta içerisinde hastane caddesi kullansın. Hafta sonu da giysi pazarını buraya kuralım. Bu geçici bir çözüm. Gıda pazarcılarımız komplekste giysi pazarımız ise eski itfaiyenin olduğu alanda olacak. Bunu yapalım dedik. 3 kezdir de söylüyoruz ve hayır aldık. Yapılmasın diye değil, yaptırılması diye ‘Hayır’ diyorlar. Aklın yolu bir başka yerde pazaryeri yok çarşıda. Ya da sadece mevcut kompleksin üzerini kapatacağız, Cuma gıda, Cumartesi giyim pazarı açılacak. Haftada iki gün Pazar kurulacak. Et tırnaktan ayrılmıyor diyor arkadaşlarımız. Sokakta pazar kuruyoruz. 5 yıldır pazarcı esnafımızı düşünüyoruz. Bu böyle olmamalı. Bu yüzden eski itfaiye alanında böyle bir çalışma yaptık. hükümetimizin desteklerin dışında çok büyük işleri beraber başaramadık. 56 mecliste 37 kez millet ittifakımız ‘Hayır’ demiş. Neden ‘Hayır’ diyoruz, Helvacıoğlu başarılı olmasın, bir daha ki döneme Cumhur İttifakı gelmesin. Bunlar yanlış işler. Tekrar diyorum, ‘Helvacıoğlu yapamadı, biz yapacağız’ deyin, el kaldırın Keşan kazansın. 19 milyon TL’ye yapacağımız işi 50 milyon TL’ye yapıyoruz. Kim kaybetti? Hepimiz. Bu pazaryerini ben yapmadım, CHP yaptı. Hükümetimiz 26 milyon kredi verdiler, krediyi öderken 94 mülk sattınız. Sanki hiç mülk satmadınız ‘Sana mülk sattırmayız’ mantığıyla gidiyorsunuz. Su için 42 milyon kredi aldık, faizi ile rakam çok yüksek. Komşu belediyemiz 20 milyon kredi alamadı. Biz bu işleri başarıyoruz. Gelin ortak hareket edelim. Bunu başaramadık. Yazıktır günahtır.”

“BENİM AYIBIM DEĞİL”

Meclis ile geleceği öngörerek çalıştıklarının altını çizen Helvacıoğlu, “Özgün Yapı’nın arkasında askeriyeden yer aldık. Mustafa Kemal Paşa, Yeni Mahalle ve Yenimescit Mahallemize çıkan bir yol var planlarımızda. 33 dönümlük alan. Gelecekte bir gün pazaryeri düzayak buraya geçecek. Başka şansımız yok. Bizim dönemimizde olmayacağı aşikar. Aklın yolu bir günün birinde pazaryeri burası olacak. Şehir merkezinde kalacaksak, burası kapalı pazaryeri olarak anlatıldıysa, planlarken olmamış torbadan tavşan çıktı. Esnafı almadı, pazar yine sokaklara taştı. Çözüm üretelim, benim ayıbım değil. Yine hayır denirse ‘4 kez hayır dediler, yaptırtmadılar’ diyeceğim. Kredi alın kolay iş. Biliyor olmayacağını. Bir masaya koyalım, beraber çalışalım. Ama böyle istişare kuramadık. Kısır siyasi tartışmaların içine girdik. İstasyon Mahallemizdeki 10 dönümlük yerÇok amaçlı pazaryeri kompleksimizin üstünün kapatılması projesinin finansmanı karşılıyor. Biz iş yapalım diyoruz. Arsayı satalım, 40 milyon hibe alalım, 90 milyona da otoparkı yapalım tüm pazarcılarımızın derdi bitsin. Bahse konu yolun yapımı için kredi çalışmalarımıza başladık. Erikli arıtma için de bir proje hazırladık ve kabul edilmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı iktidarda olduğu sürece hibe almaya devam edeceğiz. 2 dönemde de aynı heyecan ile çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

CHP Grubu adına madde hakkında görüşlerini bildiren Ferudun Tümer, konuşmasına şöyle başladı: “4.5 yıl oldu pazaryeri sizin de bizim de seçim beyannamemizde vardı. Pazaryeri bir önceki belediyemiz bu haliyle yapabildi. Üstünü kapamadı. Üstünü kapatmak bu meclise olabilirdi ama siz bakın burada tarihler var. Belediye pazaryerinin üzerinin kapatılması projesi imza töreni gerçekleştirildi 29 Eylül 2020. İmar komisyonumuz üç ay çalıştı yaklaşık maliyet ihtimali çıkarmış 16.509.000,00 TL. O gün de siz bir arsa satışı getirmiştiniz. Migros’un oradaki arsaya rayiç bedel belirlendi. 12 milyon gibi. Bugün bir araştırma yaptık 100 milyon gibi. O gün hatta ben size sormuştum ‘Kredi alın, alamam demiştiniz’ iki ay sonra Erikli’ye kredi aldık geri ödemesi ile 53 milyon TL.”

Helvacıoğlu da ‘izin vermeseydiniz’ diye karşılık verdi.

Tümer konuşmasına şöyle devam etti: “O gün kredi alsaydık 5 yıllık 24.700.000,00 TL ödüyorduk. Ben hesaplamıştım bunu. Siz hesapsız gelmiştiniz. Bu o günün evrakıdır. Meclisin 2000 yılının evrakını buldum. Ama siz ondan 1.5 ay sonra konferans salonunda bir toplantı yaptınız. Hatta tuhafiyeci esnafımız ile manav, gıdacı esnafımız birbirine girdi. Ve siz o gün bakan bey ve zannediyorum milletvekilimizle konuştunuz ortam galeyana gelince. On gün de buradaki Millet İttifakı meclis üyelerini pazarcının üzerine attınız. Çok kolay zannettiniz bu işi. Biz de dedik ‘Mustafa Bey kredi alın, TL ile borçlanmak çok güzel. Hele gene böyle bir hükümet varsa başınızda. Ne diyorsunuz? Şu anda 60 milyon diyorsunuz. Arazinin ederi 90 milyon. Satsaydık 30 milyon zarardaydık. 24 milyon ödeyecektik. Bitmişti şimdiye kadar. Ama sizin burayı yapmakla ilgili bir derdiniz yok. Samimi söylüyorum yok.”

Helvacıoğlu, ‘Kaldırın bu parmağı yapalım diyorum. Nasıl söylersin böyle’ şeklindeki çıkışına

TÜMER: HAFTANIN 2 GÜNÜ PAZAR YAPILSIN

Tümer, ‘biz bu parmağı 3 kere kaldırdık.’ dedi. Tümer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz sürekli bir satış yöntemine gittiniz. Bu maddede 2 alt başlık vardır. Elzem ihtiyacımız buranın üstünün kapanması. Haftanın 2 günü pazar yapılsın. Bunu 3 yıldır da söylüyoruz. Biz Millet İttifakı olarak bunu söylüyoruz. Pazarcılarımız buna soğuk baktılar. Haftanın 2 günü pazara birçok yer dönüyor artık. Kentlerin 30-40 dönüm şehir içinde yerleri yok. Şehir içinde bir 10 yıl daha kalmak istiyorsak haftanın 2 günü Pazar yapmalıyız. Buranın üstünü kapatalım. O günde demişiz 16.509.000,00 TL geri dönüşü 24 milyon TL kredi iller bankası marifeti ile yapılsın. Sene 2020 tam 3 sene geçmiş. 2 sene uyudu, kış öncesi celallendiniz yine böyle projeleri getirdiniz. Onda da hayır demedik. Buyurun kredi yolu açık. Beraber girelim. Bunu yapmadınız. Biz krediyi verdik siz hayır dediniz. Bir daha getirdiniz bir daha verdik. 4 sene geçmiş. Konferans salonunda kiminle konuştunuz. Kayıtlarda var. İstiyorsanız dinletebilirim. Pazarcıya dediniz ki ‘hiçbir şeysiz istemiyorum Millet ittifakını da’ Aynen bu kelimeleri kullandınız. ‘Söz veriyorum. Tuhafiyecilere de Gıdacılara da 6 ay içerisinde pazaryerini yapıyorum.’ dediniz. Üzerine 4 yıl geçti. Biz üçünde de ‘evet’ varız. Size göre ‘hayır.’

TÜMER: “İTFAİYE ALANINDAKİ PROJEYİ GİYİMCİ ESNAFIMIZ İSTEMİYOR”

“İtfaiye alanındaki projeyi giyimci esnafımız istemiyor. ‘2 kata çıkamayız sığmıyoruz’ diyorlar. Biz oraya bir kütle koyuyoruz. Keşan’ın göbeği. Yukarı Zaferiye Mahallemizde nefes alacak tek yer kalmış. Altına 2 kat girerek geçen sene bunu ısrarla söyledim. Otopark yapıp üstüne bir nikah salonu yapıp ufak, böyle çok boğmadan yeşil alan ve park yaparız. İnsanlar nefes alır. Her şey bina beton değildir. Maalesef Keşan son 4.5 yılda inanılmaz betonlaştı. Biz size 3 kere ‘evet’ dedik ‘hayır’ demedik.”

“İtfaiyenin orada 40 milyon hibe diyorsunuz. Hibe ne için geliyor kütüphane için geliyor. Kütüphanemiz buranın 3’te 1’ini kullanacak. Kütüphaneye karşı değiliz biz vermişiz onlara daha önce. Bu iktidar değil biz vermişiz.”

TÜMER: BENİM VERGİLERİMLE GELİYOR BU PARALAR

Helvacıoğlu ‘o halkın malı sizin malınız değil’ sözüne karşılık olarak Tümer de, “Bir soru sorabilir miyim? Az önce söylediniz. Biz olduğumuz sürece hibeler gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerine gelmiyor. Peki sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan cebinden mi veriyor bu paraları? Benim vergilerimle geliyor bu paralar. Diğer belediyeler Yunanistan belediyesi değil. Sağlık Bakanlığına diş hastanesi yapılsın diye verdik.”

Pazaryerinin üstünün kapanma maliyeti 51 milyon TL. Kredi alırsak evet faizler yükseldi. 75-80 milyon TL geri ödeyeceğiz. Aynı geldiğimiz yere geldik. Siz 90 milyon istiyorsunuz. Biz daha minimize edilmiş yarısı. 5 yıl değil 10 yıl da olabilir. 4 ay sonra sizin görev süreniz bitiyor. Buyurun başlayalım yarın.”

Oda başkanımıza net bir soru soracağım. İtfaiye alanındaki otopark alanın pazaryeri olarak kullanılması sizce mümkün mü?

Hasan Kocaman da ‘Başkanım mümkün olabilir. Halk Eğitim projemize dahil olursa olur. Küçük olduğundan dolayı katlı olduğu için bizim işimize gelmiyor.” dedi.

Tümer, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “En ekonomik şekilde pazaryerinin üstü kapanır, haftanın 2 günü pazar olur.”

“HER İKİSİNİ YAPMAK İÇİN BELEDİYE KREDİ ÖDEYEMEZ”

Konuyla ilgili CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer’in görüş bildirmesinin ardından yeniden söz alan Mustafa Helvacıoğlu, iki oda esnafının da haftada 2 ayrı gün pazaryeri kurulabileceğini kabul etmesi durumunda Pazaryeri Kompleksi'nin üzerinin kapatılması için çalışmalara hemen başlayacaklarının dile getirerek, "Bir gün manifaturacılar, bir gün gıda pazarı açılır denirse, Millet İttifakı pazarcılarımıza giderek bunun kabulünü alırsa, yarın başlayalım. Kapatmak için her iki tarafın da izni lazım. Ancak her ikisini yapmak için belediye kredi ödeyemez." diye söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından madde oylandı ve oy çokluğu ile reddedildi.

Bu arada meclis gündemine ilave edilen müdürlükler arası ödenek aktarımı maddesi ise Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi.