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Edirne Keşan'da CHP ön seçimi yaptı... Sandıktan Mehmet Özcan çıktı

SİYASET 31.12.2023, 18:35
Edirne Keşan'da CHP ön seçimi yaptı... Sandıktan Mehmet Özcan çıktı

Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanlığı’nın denetiminde üye bazında yapılan ön seçimde Belediye Başkanlığı için Mehmet Özcan birinci olurken, İl Meclis adaylığı için ilk 5'te Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu, Alaaddin Öztürk, Mehmet Güneş Yılmaz ve Olgu Karataşoğlu isimleri yer aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ön seçimde Keşan Belediye Başkan Adayı için 5 aday adayı, Edirne İl Genel Meclisi Adaylığı için de 17 aday adayı yarıştı. Önseçime CHP’li üyeler büyük ilgi gösterdi.

 
PM Üyesi Baki Aydöner, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 27.Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Beğendik Belediye Başkanı CHP’li komşu il ve ilçe yöneticileri, CHP’li belediye başkan adayları ve aday adayları da katıldılar.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP'nin gümbür gümbür geldiğini belirterek, "5 tane adayımız var. Hepsi bizim için çok kıymetli birazdan sonuçlar açıklanıyor, ama çıkan sonuç ne olursa olsun bu yarışın kaybedeni yok. Kazanan CHP olacak. Adayımızın  elini havaya kaldıracağız. Biz de arkasına geçeceğiz, buradan el ele kol kola çıkacağız" dedi. 

CHP PM Baki Aydöner, önseçime katılan tüm üyelere ve partililere teşekkür ederek, Keşan'ın geçmiş dönemde Edirne’nin kanayan yarası haline geldiğini ve çok az bir farkla kaybedildiğine dikkati çekerek, "Şimdi Keşan’ı alacağız ve  ondan sonra Keşan Belediye başkanımızla meclis üyelerimizle beraber, inşallah 2028'de CHP’li bir Cumhurbaşkanının seçilmesi için çalışacağız. Az farkla kaybedilen ilçelerin tekrar geri alınması için CHP Genel Merkezimiz ciddi bir efor sarfediyor. Geçtiğimiz günlerde buraya geldik, bütün aday adaylarımızı dinledik. Sahaya çıktık esnafı ziyaret ettik. Keşan’da önseçim olmazsa sağlıklı bir sonuç alınmayacağını  genel başkanımıza ve MYK’mıza ilettik. Onlarda parti meclisinde gündeme getirdik ve sizlerin sabahtan beri hatta 1 hafta 10 günlük çok ciddi çalışmalarınız neticesinde bir önseçim yaşadık. Örgüt denetiminde bir önseçim gerçekleştirdik. Buradan çıkan irade örgütün tercihinin bu olsun iradesir" diye konuştu. 

Belediye başkan adaylığı denetiminde yapılan seçimde, Mehmet Özcan 818 oy alarak birinci olurken, Şenol Yalı 522 oyla ikinci, Mustafa Bezbaş 294 oyla üçüncü, Ender Mağden 27 oy ile dördüncü, Orhan Çakır ise 21 oy ile beşinci olmuştur. Aday adaylığından çekilen Ferudun Tümer’e de sandıktan 7 oy çıktı.

Açıklanan seçim sonuçlarının ardından konuşan Mehmet Özcan ise herkese teşekkür ederek, çıkan sonucun, CHP’ye ve tüm Keşan’a hayırlı olmasını diledi. Son 2 yıldır sokağa çıktığımda ‘Başkan sen gel’ diye insanların teveccühlerini gördüğünü ifade eden Özcan, "Bu sese kulak vermek zorundaydım. Bundan sonra partilierimiz, üyelerimiz, aday adayları arkadaşlarımız ile birlikte önümüzde 90 günlük bir süre var. 2004 yılında ön seçimi bitirdikten sonra ertesi gün 4 milletvekili ile sokak sokak dolaştık. Durmayacak, yorulmayacak, birlikte olacağız. Siz üyelerimizin bize verdiği ‘Burayı al’ görevini hep birlikte yerine getireceğiz. Toplumun bana yüklediği görevi yerine getirecek, sizlerle beraber, bizim yaptığımız binayı tekrar geri alacağız" diye konuştu.

İL GENEL MECLİSİ SEÇİMLERİ

Öte yandan yapılan il genel meclis üyesi seçimlerinde de katılan 17 aday adayının aldığı oylarda şöyle oldu.

1. Sezgin Gündoğdu 826 2. Vedat Koyuncu 780 3. Alaaddin Öztürk 740 4. Mehmet Güneş Yılmaz 728 5. Olgu Karataşoğlu 575 6. Mehmet Ali Yetim 534 7. Erdinç Can 529 8. Nedim İşlek 524 9. Halil Büyükyatıkçı 479 10. Cemal Özdemir 395 11. Ömür Çakıcı 372 12 Selahattin Gündüz 337 13. Sertan Özmen 337 14. Hüseyin İnce 317 15. Emre Şevik 301 16. Erol Meyva 217 17. Eyyup Kavazlar 146

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