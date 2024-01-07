Edirne Keşan'da CHP'li Özcan'a yoğun ilgi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Halk Pazarı’nda yaptığı ziyaretler ile sahaya inen CHP'li Mehmet Özcan, Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve yönetimi ile birlikte gerek gıda pazarında, gerekse manifaturacılar pazarında tezgah açan esnafları ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üç dönem Keşan Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin Keşan Belediye Başkan Adayı olan Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve yönetimi ile sahaya indiği Halk Pazarı’nda esnafların ve alışveriş için gelen vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Ziyaretlerde bazı vatandaşların “Efsane geri döndü” sözleri ile karşılaşan Mehmet Özcan, Anıl Çakır ve beraberindekiler, bu övgüler ile ziyaretlerine devam etti.

Halk Pazarı’nda giyim tezgahlarının açıldığı bölümde esnafların ve alışveriş yapan vatandaşların ilgisi, gıda tezgahlarının açıldığı bölümde de aynı şekilde devam etti. Özcan ile sohbet eden bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde açılan gıda tezgahlarındaki esnafların, pazaryerinin üstünün kapatılmasıyla ilgili talebini alan Mehmet Özcan, “Ben yaptım, ben kapatırım!” dedi. Esnaflar, bu ifadeler karşısında Özcan’a teşekkür etti.