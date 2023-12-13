Edirne Keşan'da CHP'li aday adayları ön seçim kurasında

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde CHP Keşan İlçe Başkanlığı'na aday adaylığı için başvuran 17 Edirne İl Genel Meclisi aday adayı oy pusulasındaki sıralamalarını belirlemek için kura çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de CHP'den İl Genel Meclisi aday adayları ön seçim için kura çekti. Ön seçimin 23 Aralık 2023 Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtilirken, ön seçimin yapılacağı yer ile ilgili olarak yakın tarihte kamuoyuna bilgi verileceği öğrenildi.

ÇAKIR: 5 ADAYIMIZI DA İL GENEL MECLİSİNE GÖNDERMEK İSTİYORUZ

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, demokrasi şöleni için aday adaylarımız oy pusulasındaki sıralamalarını kura çekerek belirlendiğini kaydetti.

İlçe yönetimi olarak tavırlarının ilk günden bu yana her zaman ön seçimden yana olduğunu belirterek, "Birbirinden değerli 17 aday adayımız var. Yapacağımız ön seçimle İl Genel Meclisi adaylarımızı bir an önce belirlemek ve seçim çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Bu anlamda İl Genel Adaylarımızın sahası geniş, köy ve beldelerimizde çalışmalarına başlayıp 5 adayımızı da İl Genel Meclisine göndermek istiyoruz. Keşan Belediye Başkanlığını ve meclisi almak için hep birlikte çalışacağız. Keşan Belediyesine yeniden CHP bayrağını dalgalandıracağız. Bunu da yapmak için ön seçimden yana olduğumuzu bir kere daha duyurmak istiyoruz. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yapılan kura seçiminde sıralama şu şekilde gerçekleşti:

1- Nedim işlek

2- Emre Şevik

3-Mehmet Ali Yetim

4-Alaattin Öztürk

5-Olgu Karataşoğlu

6- Selahattin Gündüz

7- Halil Büyükyatıkçı

8- Cemal Özdemir

9- Erol Meyve

10- Sezgin Gündoğdu

11- Vedat koyuncu

12- Ömür Çakıcı

13- Sertan Özmen

14- Eyüp Kavazlar

15- Mehmet Güneş Yılmaz

16- Erdinç Can

17- Hüseyin İnce