Edirne Keşan'da CHP'den ön seçim değerlendirmesi

Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, hafta sonu gerçekleşen örgüt denetimindeki ön seçimle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da CHP'nin örgüt denetimindeki ön seçim sonrasında değerlendirmelerde bulunan Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, "Bu yarışın kazananı CHP'dir" dedi.

Başkan Çakır, uzun yıllar unutulmayacak bir ön seçimde yaşanan demokrasi şöleni ile ilgili, "Bu yarışın kaybedeni yok, yalnızca bir tane kazananı var. O da 100 yıllık şanlı bir geçmişi olan, kurtuluşun ve kuruluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Artık kendi içimizdeki yarış sona erdi. Şimdi yeniden yekvücut olup sahaya çıkıyoruz. Asıl yarış şimdi başlıyor. Bu saatten sonra Keşan’ın bütün sokakları, bütün caddeleri, bütün mahalleleri. Bütün meydanları bizim. Geceler bizim, gündüzler bizim. Halkımızla kucaklaşmak için, onların derdine derman olmak için yola çıkıyoruz; durmamak üzere, dinlenmek üzere yola çıkıyoruz; emaneti geri almak üzere yola çıkıyoruz" dedi.

Başkan Çakır, ayrıca en büyük teşekkürün ise uzun yıllar unutulmayacak bir ön seçim yaşanması için büyük çaba sarf eden, içlerinden biri olmaktan her zaman gurur duyduğum Gençlik Kolları'na teşekkür etti.