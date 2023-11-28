Edirne Keşan'da CHP'de meclisler içinde başvurular sürüyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde CHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday adaylığı başvurularını almaya devam ediyor. Keşan'da 4 isim daha belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği'ne talip oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hacıköy eski Belediye Başkanı Cevdet Karagöz ve Çamlıca eski Belediye Başkanı Halil Büyükyatıkçı, meclis üyelikleri için CHP Keşan İlçe Başkanlığı’na başvuru dosyalarını teslim etti.

Cevdet Karagöz, Belediye Meclisi Üyeliği'ne, Halil Büyükyatıkçı ise İl Genel Meclisi Üyeliği aday adayına talip oldu.

Ayrıca, CHP Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Şevik ile Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu da İl Genel Meclisi üyeliği aday adaylığı için başvuru dosyalarını CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır'a teslim eden üyeler arasında bulundu.