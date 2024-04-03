Edirne Keşan'da Başkan Özcan'dan teşekkür ziyareti

31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde 4.dönem için yeniden Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilen Op.Dr. Mehmet Özcan, Keşan Çarşı'da ziyaret gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da 4. dönem için yeniden Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Mehmet Özcan esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Özcan, Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve belediye meclis üyeleri ile işyerlerini ziyaret ederek destek versin vermesin tüm esnaflara teşekkür etti.

Seçimlerin geride kaldığını belirten Özcan, "İlk gün söylediğimiz gibi rozetimizi çıkartıp Keşan’da yaşayan herkese en iyi şekilde hizmeti etmek için el ele vermeye başladık. Seçimlerin ardından esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya gelerek, her birine ayrı ayrı teşekkür ettik. Seçimin tek kazananı var o da Keşan’da yaşayan vatandaşlarımız" diye konuştu.