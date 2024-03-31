Edirne Keşan'da başkan adayları oylarını kullandı

Bugün gerçekleşen yerel seçimlerde Keşan Belediye Başkan adayları, oy verme işlemlerini gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı belediye başkan adayları oylarını nerede kullandı?

Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu Ahmet Yenice Ortaokulu’ndaki 1049 nolu sandıkta ailesi ile birlikte, CHP Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan eşi Şengül Özcan ile birlikte İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ndeki 1062 nolu sandıkta ,

İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe oyunu Anadolu Lisesi'ndeki 1046 nolu sandıkta,

Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz oyunu Raşit Efendi İlkokulu 1032 nolu sandıkta,

Saadet Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ndeki 1061 nolu sandıkta ve Yeniden Refah Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Selim Uyar ailesi ile birlikte Yediyüz evler Şehit Akın Buluş İlkokulu’ndaki 1091 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Helvacıoğlu, Özcan, Sarıkeçe, Ersöz, Köseler ve Uyar seçimlerin Keşan için hayırlı olmasını diledi.