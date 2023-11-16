Edirne Keşan'da AK gençler startı verdi

AK Parti Keşan Gençlik Kolları’na İsa Vural’ın atanmasının ardından Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek, yerel seçimin startını verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki AK Parti Gençlik Kolları Toplantısı’na Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Barış Gündoğdu, AK Parti Keşan Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın, İl başkan yardımcıları ve ana kademe yönetim kurulu ve yönetimi katıldı.

Toplantıda , tanışma ve vizyon hakkında görüşmelerde bulunuldu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, kendisini partililere tanıttıktan sonra partide özlenen gençliği geri getireceklerini belirtti.

Keşan gençliği için spordan sanata, eğitimden bilime, tarihten kültüre çeşitli faaliyetler gerçekleştirileceğine dikkati çeken Vural, "Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İl Başkanı Sayın Belgin İba'ya, Edirne Milletvekili Sayın Fatma Aksal'a, İlçe Başkanı Sayın Gürcan Kılınç’a, Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Barış Gündoğdu’ya Kadın Kolları Başkanı Sayın Nuriye Altın’a ve çok kıymetli dava yoldaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek yönetim kurulu üyelerini açıkladı.

Vural başkanlığındaki AK Parti Keşan Gençlik Kolları Yönetimi'nde şu isimler yer aldı:

Berat Yayagaç, Sefa Atılgan, Burak Acar, Hüseyin Borazan, Can Sayman, Semih Soykan, Eylül Serin, M.Emin Aras, Ayşe Nur Ocak, Enis Satılmış, Batuhan Karabaş, Metehan Duman, Fırat Budak, İlhan Yıldız, Özgür Şaş, Ayşegül Nişancı, Ömer Güntek, Hasan Tek, İbrahim Yaşarbaş, Emir Nalbantoğlu, Ozan Dalgıç, Mert Yanıt, Orhan Aydın, Berkant Kenar, İbrahim Sarı, Tahir Savut, Ali Yalvaç, Enes Serbes.