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Edirne İpsala'da Mehmet Kerman projelerini anlattı

SİYASET 03.03.2024, 09:59
Edirne İpsala'da Mehmet Kerman projelerini anlattı

Edirne'de 2014-2019 yıllarında İpsala’da belediye başkanlığı yapan ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Kerman, dün vizyon projelerini seçmenlerle paylaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki Dönem Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Edirne İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Enez Belediye Başkan adayı Abdullah Bostancı, Sultangazi eski Belediye Başkanı Cahit Altunay ile Belediye Başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı tanıtım programı saat 15.00’te İpsala Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın İlk konuşmasını AK Parti İpsala İlçe Başkanı Mahmut Tekin yaptı. Tekin,2014-2019 dönemlerinde yapılan hizmetlere dikkat çekerek, "İpsala’yı hizmet belediyeciliği mutlaka buluşturacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Aydoğan Akıncı’nın konuşmasından sonra kürsüye gelen AK Parti Tekirdağ önceki dönem Milletvekili Mustafa Yel, yaptığı coşkulu konuşma ile salonda alkış üstüne alkış aldı. İpsala Kaymakamlık görevi yaptığını ve İpsala’yı yakından tanıdığını belirterek “Mehmet Kerman başkanın çalışkanlığını biliyorum. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. İpsala’ya mührünü vurmaya devam edecektir” dedi.

PROJELERİNİ TANITTI

Alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye gelen AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Kerman, projelerini slayt sunumu eşliğinde gerçekleştirdi.

2014-2019 yıllarında İpsala’ya birçok hizmeti getirdiklerini ifade eden Kerman, ”Ankara’dan aldığımız güçle İpsala’ya hizmet etmek istiyoruz. Sizlerin desteğine ve Allah’ın yardımına inanıyoruz. İpsala’nın kaderini hep beraber yeneceğiz.” dedi.

İpsala’ya 600 TOKİ konutu, çevre yolu ,huzur evi, çevre yolu gibi vaadlerde bulunan Kerman’ın konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

Aday ve proje tanıtımından sonra Saraçilyas mahallesinde bulunan seçim ofisine geçen AK Partililer kurdele keserek seçim ofisini hizmete açtılar..

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