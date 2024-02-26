Edirne İpsala'da DSP yönetiminden CHP için toplu istifa!

Edirne'de DSP İpsala İlçe yönetimi, CHP adayına destek için toplu istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP İpsala İlçe Başkanlığı, toplu halde istifa etme kararı aldı.

DSP İlçe Başkanı Adem Güney istifa gerkeçesini yerel seçimlerde CHP adayı Cenan Tetik'e destek verecek olmaları olarak açıkladı.

Yerel seçimlerde İpsala'da aday çıkarmadıklarını ifade eden DSP İlçe Başkanı Adem Güney, "Belediye başkan adaylığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cenan Tetik'e destek vereceğiz. Yöneticilerim ile beraber DSP'den istifa etmemizle beraber CHP'ye üye olacağız" diye konuştu.