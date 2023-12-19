Edirne Enez'de CHP'de ön seçime girecek adayların numaraları belli oldu

Edirne Enez'de CHP İl Genel Meclis Üyesi aday adaylarının önseçim listesindeki numaraları belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Enez İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği aday adaylığı için müracaat edenler için 29 Aralık'ta gerçekleştirecek önseçimde yarışacak 6 adayın listede yer alacak numaralarını belirmek amacıyla kura çekimi yaptı.

Kuraya göre aday adaylarının listedeki sıra numaraları şöyle belirlendi:

1-Salih Akar

2-Kamuran Çelik

3-Servet Bulut

4-Vedat Avcu

5-Şenol Kılıç

6-Erol Açık