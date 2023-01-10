Edirne'de siyasilerden 10 Ocak mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne'de AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ile MHP İl Başkanı Zakir Tercan ve İYİ Prti İl Başkanı Serpil Tütüncü, yayımladıkları mesajlarla basın mensuplarının günlerini kutladı.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - KEFEK Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Fatma Aksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak gördükleri gazetecilerin emeklerinin yadsınamaz olduğunu belirterek, muhabirinden kameramanına, editörüne, spikerinden yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese çalışmaları için teşekkür etti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yerel basının sıkıntılarını, dertlerini iyi bildiklerini ifade ederek, MHP olarak her daim yerel basının yanında yerlerini aldıklarını söyledi.

Basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkında olduklarını belirten Tercan, yayımladığı mesajında, "İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini ve gerçekleri kamuoyuna ileten, taşıyan, köylerimizin, beldelerimizin, ilçelerimizin, Edirne İlimizin ve Ülkemizin dertlerini sıkıntılarını dile getiren ve Edirne halkıyla paylaşan… Basın mensuplarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum… İyi ki, varsınız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının ülke ve dünya gündemine ilişkin gelişmelerin ve haberlerin kamuya duyurulmasında aracılığının yanı sıra diğer taraftan kişilerin haber alma özgürlüğünü sağladığını ifade ederek, toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek gelişmeleri halkla paylaşan basın mensuplarına meslek hayatlarında başarılar diledi.