Edirne'de Saadet Partisi'nden TÜİK verili ekonomik değerlendirme

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörünün enflasyondan payını aldığına dikkat çeken Saadet Partisi İl Ekonomik İşler Başkanı Ekonomist Selim Tekin, enflasyonun konut satışını da vurduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - TÜİK'in yayımladığı inşaat maliyeti endeksi ile malzeme ve işçilik endekslerinden yola çıkarak değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı Ekonomik İşler Başkanı Selim Tekin, yüksek enflasyonun konut satışlarını da negatif yönde etkilediğini kaydetti.

TÜİK’in Eylül ayı verilerinde Türkiye'de sa­tılan konut sayısı 113 bin 402 olarak gerçekleştiğini, satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayı­na göre yüzde 22.9 gerilediğini anımsatan Başkan Tekin, "Eylül ayında toplam konut satışları için­de yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.5 oldu. Yüksek enflasyonla beraber ülkemizin parası Türk lirası da dolar karşısında erimeye devam etti. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) veri­lerine göre, Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Dolar'ı karşısında en çok değer kaybe­den para birimi oldu. IMF, doların 2000 yılından sonra en güçlü olduğu seviyeye çıkarak; Japon Yen’i kar­şısında yüzde 22, Euro karşısında ise yüzde 13 değerlendi. IMF'nin verilerine göre, Brezilya, Mek­sika ve Peru hariç bütün ülkelerin para bi­rimleri dolar karşısında değer kaybederken, yılbaşından bu yana en büyük değer kaybı TL'de gerçekleşti. Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kay­betti. İMF tarafından yapılan hesaplamala­ra göre, ABD Dolar'ında yüzde 10'luk de­ğerlenmenin diğer ülkelerin enflasyonunda yüzde 1'lik artışa neden olduğu tahmin edi­liyor" diye konuştu.

Tekin, küresel ekonomik krizin tüm dünyayı etkilediğini, Türkiye'nin de bundan en çok etkilenenler arasında olduğunu ifade ederek, Saadet Partisi olarak bu ekonomik sorunların çözüm yollarını çok iyi bildiklerini, kendi iktidarlarında adil bir ekonomik model tesis ederek yeniden büyük Türkiye’nin inşasını gerçekleştireceklerini öne sürdü.