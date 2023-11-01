Edirne'de Saadet Partisi'nden Netanyahu'na suç duyurusu

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Saadet Partisi üyeleriyle birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Edirne Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Saadet Partisi İl Başkanı Av. Sinan Tekin, İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Tekin, Netanyahu hakkından suç duyurusu dilekçesini Edirne Adliyesi’ne verdi.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, "7 Ekim günü, Filistinli direnişçilerin meşru müdafaa hakkını kullanmaya başlamasından sonra, terör rejimi İsrail, dünya çapında, büyük bir algı operasyonuna başladı. Filistinlileri terörist, kendilerini ise mazlum göstermeye çalışarak, alçakça bir manipülasyona giriştiler. Sözde aydınlar, sözde akademisyenler, en büyük medya grupları, global şirketler bu sahtekarlığa destek verdi. Ancak yalancının mumu yatsıyı göremeden söndü; haddi aşmada dur durak bilmeyen İsrail, her geçen gün zulmünü artırdı" dedi.

"Biz bu İsrail’in de Amerika’nın da cemaziyel evvelini biliriz" diyen Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Siz değil misiniz, uydurma bahanelerle Irak’a girip binlerce Iraklı kadına tecavüz eden? Siz değil misiniz, Irak Ebu Gureybzindanlarındaakıl almazişkencelerle cinayetler işleyen? Siz değil misiniz, Ortadoğu’da çıkan bütün savaşların organizatörü, silah satanıyken, çıkıp kendisine “barış ve demokrasi devleti” diyen? Sadece Müslüman coğrafyalarda değil, Asya’dan Afrika’ya kadar milyonlarca mazlum insana zulmettiniz. Vietnam’da, Laos’ta, Kamboçya’da katliamlar yaptınız, mazlum halkları toptan imhaya kalkıştınız. Bugün de terör rejimi İsrail’in hamiliğini yapıyorsunuz. Dünya tarihinin en alçak soykırımına girişen; hastane bombalayan, çocuk katleden İsrail’e hamilik yaparak elde edebileceğiniz tek şey var: O da yenilmek ve tüm zulümlerinizle beraber yeryüzünden silinmektir. Bugün bizler burada, sadece elimizden geleni ortaya koyabiliyoruz. İktidarınicra gücü bizim elimizde olmadığı için adliyeye, hukuka başvuruyoruz. Ancak, günü gelecek, İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki, o gün nihayet mazlumların yüzü gülecek. Bir sorumuz var; zulme sessiz kalan, dilsiz şeytanlığı sürdüren sözde insan hakları savunucularına. Batı’da bir kişinin canı yansabas bas bağıran, egemen güçlerle bir olup harekete geçenler, neredesiniz? Katil İsrail binlerce çocuğu öldürüyor; hiç mi utanmanız kalmadı, neredesiniz! Rusya – Ukrayna savaşında bütün uluslararası kamuoyunu harekete geçiren uluslararası hukukçular, sözde barışı sağlayacak olan kurumlar… İnsanlığın önüne sunmuş olduğunuz bütün hukuk müktesebatı, Filistinli çocukların cansızbedenleri altında ezilmiştir, yok hükmündedir! Ancak unutmayın: Arzın ve arşın, gök kubbenin sahibi olan Allah, Demir Kubbe’ninsahiplerinin kirli oyunlarını başlarına geçirecektir! Sözde aydın, Batıcı kuklalar, peşine takıldıkları İsrail’le birlikte tarihin utanç sayfalarında yerini alacak; hakikatin tarafında, mazlumun yanında duranlar, bir güninşallah özgür Filistin’de buluşacağız"