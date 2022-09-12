Edirne'de Saadet Partisi'nden 'eğitim' açıklaması

Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlarken bir basın açıklaması yapan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, “Eğitim boşluk kabul etmez” dedi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - 12 Eylül’de yeni bir eğitim öğretim yılının başladığını ve bu yıl 19 milyona yakın çocuğumuzun ilk-orta ve lise öğrenimine, 9 milyona yakın gencimizin de üniversitelerde eğitim göreceği bir yıla girdiğimize vurgu yapan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, öğrenci sayısının nüfusun 3’te 1’ini oluşturduğuna vurgu yaptı.

Av. Sinan Tekin, geçen bir asırlık zamanda kendi değerlerinden uzaklaştırıldıklarını belirterek, diğer konularda olduğu gibi eğitimde de bağımlı hale getirildiğini öne sürdü.

"Eğitimde hedefimiz ne olmalı?" diye soran Tekin, eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmesinde, "Büyüklerimizin tabiriyle insan-ı kâmil; yani her bakımdan olgun, hazımlı, asil, vakur, adam gibi adam, hayâlı, edepli, paylaşmayı önceleyen insan, ana-babasına “öf bile demeyen” iyi insan, komşusu açken-tok uyuyamayan insan, bizim arzuladığımız hedeflediğimiz insan tipi budur. Peki, bugünkü eğitim sisteminin insan-ı kâmil yetiştirme derdi var mı? Daha doğrusu böyle bir hedefi gerçekleştirebilir mi? Mümkün değil! Neden? Çünkü eğitimimizi bin yıllık değerlerimize uygun yapmıyoruz. Zira pek çok konuda olduğu gibi eğitimimiz de bağımsız değildir. Milli ve Manevi değerlerimize, özüne, köküne bağlı bir eğitim modeline geçilmelidir. Mevcut eğitim sistemi adeta suçlu üretmektedir. Bir memlekette 15 yılda hükümlü ve tutuklu sayısı 50 binden 300 bine yükseliyorsa, eğitimde sorun var demektir! Eğitime yeni başlayan çocuklarımızı önce Ahlak ve Maneviyat; Helal–Haram, Sevap–Günah, Büyüğe Saygı-Küçüğe Sevgi, Paylaşma gibi değerlerimiz öğretilmelidir. Bu duygularla yeni eğitim-öğretim yılımızın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.