Edirne'de Saadet Partisi'nden 'Afet Risk Planı' değerlendirmesi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, afetlerin, ülkeleri ve toplumları derinden etkileyen en önemli sorunlardan birisi olduğuna dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yaşanan depremler ve afetler ile ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, Edirne'nin deprem, taşkın, heyelan ve düzensiz göç hareketleri ve bu neden ile oluşabilecek salgın hastalıkların tehdidi altında olduğunu öne sürdü.

"KAĞIT ÜZERİNDE HERŞEY GÜZEL"

Tüm illerde kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin, “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” gibi bir misyonu olduğuna vurgu yapan Başkan Av. Tekin, "Afet öncesinde personelini ve halkı bu konuda eğitmekle görevlidir. Afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve toplumun en az zararla ayağa kalkmasın sağlamak temel amaçlarındandır. Bu amaçlara hizmet etmek üzere İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmıştır” dedi.

Hazırlanan raporu baştan sona incelediğine vurgu yapan Tekin, “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ın hazırlanmasında birçok kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Trakya Üniversitemiz ve sanayi kuruluşlarımız yer almış. Afetlerin neden olduğu can ve mal kaybını en aza indirmek, şehrimizi önlemler ile daha güvenli hale getirmek, ilin sosyo-ekonomik yapısını afetlerden etkilenmeyen bir yapıya kavuşturmak amaçları çerçevesinde, 12 hedef altında, 108 eylem içeren bir plan hazırlanmış. Kağıt üzerinde her şey güzel ancak merakımızı çeken konu şu: planda geçen 108 eyleme ilişkin görevlendirilen kurumlar gereğini yapmış mı, ne yapmış? Örneğin kentsel dönüşüm konusunda belediyeler ve çevre şehircilik il müdürlüğü bir strateji hazırladı mı, hazırlandı ise son durum ne, şimdiye kadar yapılan icraat ne? Bu ve buna benzer soracağımız çok soru var. Tüm kamu kurumlarına ve belediyelere sesleniyorum. Edirne Afetlere Hazır mı? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Vatandaşlarımız merak ediyor. Tüm ilgili kurumları ayrı ayrı yapacakları basın toplantısı ile kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyorum" diye konuştu.