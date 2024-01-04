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Edirne'de Saadet Partisi'nden 2024 bütçesi açıklaması

SİYASET 04.01.2024, 14:29
Edirne'de Saadet Partisi'nden 2024 bütçesi açıklaması

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, ülkemizin bugünkü tutumunu anlayabilmek için ekonomide gelinen vahim tabloyu iyi analiz etmek gerektiğine dikkat çeken bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, bütçe açığının 2,65 trilyon, faiz giderinin 1,25 trilyon lira olduğuna dikkati çekerek, buna karşılık yatırıma sadece 788 milyar lira, tarımsal desteklemeye ise 91,5 milyar lira kaynak ayrılan bir bütçe olduğuna vurgu yaptı. 

Bütçenin içeriğinde de bahseden Av. Tekin, "Bol bol faiz var, borç var, vergi var, enflasyon var, işsizlik var, cari açık var!peki, bu bütçede ne yok? Üretim yok, istihdam yok, yatırım yok, alın terinin karşılığı yok! Hızlı ve yaygın kalkınma anlayışı yok! Maddi kalkınma olmadığı gibi manevi kalkınma da yok! Üreticilerimize, sanayicilerimize, çiftçilerimize, esnafımıza destek yok! Aileyi, kadınlarımızı, gençlerimizi koruyacak ve güçlendirecek bir anlayış yok! Atama bekleyen evlatlarımız yok, emeklilerimiz yok! Bu bütçede nimet ve külfet dengesi yok! Bu bütçenin sefasını yine rantiyeciler sürecek; cefasını ise vatandaşlarımız çekecek! Bu bütçe bir avuç zengini daha da zengin ederken, vatandaşlarımızın %99’undan fazlasını daha da fakirleştirecek" diye konuştu.

Erbakan Hoca'nın yıllarca uyardığına vurgu yapan Tekin, "O dönemde Haim Naum Doktrinini madde madde açıklamıştı. O 7 maddenin bütçeye bakan yönüyle 5 maddesi bu bütçenin özetidir: Aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borca esir edeceksin, dininden (ahlaki ve manevi değerlerinden) uzaklaştıracaksın; yumuşak lokma haline getirip yutacaksın! Bu bütçe; insanımızı aç ve işsiz bırakmak demektir! Bu bütçe; devletimizi ve milletimizi borca esir etmek demektir. Bu bütçe; ahlaki ve manevi değerlerimizden olabildiğince uzak bir bütçedir! Bu bütçe; ülkemizi yumuşak lokma haline getirmek demektir! Çare Milli Görüş’tür! Problemlerimizin çözümü ancak Saadet Partisi kadrolarının iş başına gelmesi ile mümkündür!” değerlendirmesinde bulundu.

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