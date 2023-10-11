Edirne'de Saadet Partisi İl Aday Tespit Komisyonu kurdu

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına hız verirken, 'İl Aday Tespit Komisyonu' kurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne'de İl Aday Tespit Komisyonu'nun oluşturulduğunu duyuran Edirne İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, yaklaşan yerel seçimler öncesi ilçelere heyetler göndererek halkın nabzını tuttuklarını açıkladı.

Halkın nasıl bir belediye başkanı istediği, taleplerinin ne olduğu konusunda çalışmalar yürütüklerini ifade eden Yalçınkaya, "Mahallelerimiz tek tek ziyaret ediliyor. Muhtarlar, esnaflar ve kanaat önderleriyle görüşüyoruz. Halkla yüz yüze önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz, yerel seçimlerden beklentilerini dinleyip, partimizin ortaya koyacağı çalışmaları, yerel belediyeciliği ilerilere götürecek, halkımızın var olan problemlerini çözecek çalışmalarımızı dile getiriyoruz. Ülkemize, örnek belediyeciliği milli görüş olarak biz kazandırdık ve önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızın teveccühü ve bu belediyeciliğe olan özlemiyle bir kez daha çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

İl Başkanı Av. Sinan Tekin'in başkanlığında oluşturulan İl Aday Tespit Komisyon'nda Recep Çınar, Hüseyin Es, Cemal Kaya, Mustafa Tekin ve Şükrü Tuncer görev alan isimer oldu.