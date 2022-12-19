Edirne'de İYİ Parti'den ilçe teşkilatlarına teşekkür

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde teşkilatlarla durum değerlendirmesi yapan İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, halkın talepleri ve beklentilerini ele aldı.

Seçimlere tüm teşkilatlarıyla hazır olduklarını ifade eden Başkan Tütüncü, Edirne’de il ve ilçe teşkilatlarımız seçimlere hazır olduklarını belirterek, "Halkımızla sürekli bir aradayız. Onların dertlerini sıkıntılarını biliyoruz. Bu doğrultuda sık sık TBMM’de bulunan milletvekillerimize ve Genel Başkanımız Meral Akşener’e raporları iletiyoruz. Makamlarında oturarak halktan kopuk bir yönetim anlayışı sergileyenler ne yazık ki bu seçimlerde hezimete uğrayacaklar. Biz, halkımızda aldığımız güçle Türkiye’yi ve Edirne’yi İYİ’lere emanet edeceğiz. İYİ kadrolarla, liyakati esas kılarak ülkemizi kalkındıracağız” diye konuştu.

İlçe başkanlarına ve teşkilatlara da teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Gece gündüz demeden çalışan ilçe başkanlarıma ve teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte partimizi iktidara taşıyacağız” mesajı verdi.