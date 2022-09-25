Edirne'de İYİ Parti'den eczacılara tam destek

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Dr. Serpil Tütüncü halk sağlığı için gece, gündüz demeden fedakarca görev yapan eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nün kutlayarak son yıllarda yaşanan sorunlara değindi.EDİRNE (İGFA) - 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi'nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonu'nun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada "Dünya Eczacılık Günü" adıyla kutlanması önerisinin verildiğini ve bu önerinin kabul edilmesiyle 13 yıldır bugünün Dünya Eczacılar Günü olarak kutlandığını belirten İYİ Parti Edirne İl Başkanı Dr. Serpil Tütüncü, eczacıların gününü kutladı.



Türkiye’de yaklaşık 25 bin eczane bulunduğunu ve binlerce kişinin çalıştığını belirten Başkan Tütüncü, son yıllarda yaşanan sıkıntıların maalesef eczacıları ekonomik açıdan zor durumda bıraktığına dikkati çekerek, "Birçok eczane kapanma noktasına geldi. Eczacıların kârlılık oranlarını belirleyen ilaç fiyat kararnamesinde temmuzda yapılan güncelleme yetersiz kaldı. Yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte ilaç ve eczacılık hizmeti sürdürülebilir olmaktan çıktı. Yanlış politikalar eczacılık mesleğini tehlikeye atmış durumda ve binlerce insanın çalıştığı eczanelerimizin sıkıntıları göz ardı ediliyor. Ekonomik olarak var olma mücadelesi veren eczacıların yarısı kepenk kapatma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bulunamayan ve ödenmeyen ilaçlar nedeniyle de eczacı ile hasta karşı karşıya getiriliyor bu da ciddi sıkıntıları sebep oluyor. Yaşanan tüm sıkıntılar çözülmeli ve eczacıya hak ettiği değer verilmelidir" diye konuştu.

Tütüncü, eczacıların hak arama mücadelesi kapsamında 16 Ekim’de yapacağı ‘Büyük Eczacı Mitingi’ni de sonuna kadar desteklediğini kaydetti.