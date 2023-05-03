Edirne'de DSP'nin AK Parti kararına tepkiler sürüyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın AK Parti kararına tepkilerin yankısı Edirne'de halen sürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP Keşan kurucu Cavit Deniz, Alattin Sıvacı, Mustafa Cem Akgül ve Bahattin Doğru, yaptığı basın açıklaması ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın, 14 Mayıs Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararına ve AK Parti’den milletvekili adayı olmasına sert tepki gösterdi.

“AKSAKAL, DSP’YE VE ECEVİT’E İHANET ETMİŞTİR”

Şehitlik Parkı’nda kurucu üyeler adına açıklama yapan Cavit Deniz; “Biz eski Demokratik Solcular olarak, Ecevit’in yol arkadaşları olarak, partimizin Keşan’da kurucu üyeleri ve yıllarca hizmet etmiş kardeşlerimizle birlikte Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ın, partinin yetkili kurullarından kara almadan 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı’nda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasını ve AK Parti sıralarında seçilebilir noktada kendine milletvekilliği adaylığı sağlamasından dolayı bu kararı kendinin siyasal ikbali için aldığı düşüncesindeyiz. Aksakal, bu kararı alırken Demokratik Sol Parti tabanını yok saymıştır. 1985’ten günümüze dek harcanan emeği yok saymıştır. Ecevitler’e ve demokratik solculara ihanet emiştir” diye konuştu.

“AKP İLE SEÇİME GİREN DSP’NİN, ECEVİT’İN DSP’Sİ İLE İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR”

Aksakal’ın, genel başkanlık döneminde hiçbir varlık gösteremediğini savunan Deniz; Genel Başkanlığı'nda hiçbir varlık gösteremeyen TBMM'de 'koltuk kapma' adına aralarında HÜDAPAR’ın da bulunduğu Cumhur İttifakı’na, AK Parti listelerinden kendine seçilebilir yer bulduğunu belirterek, "AKP ile ortak seçime giren DSP’nin, Ecevit’in DSP’si ile ilişkisi kalmamıştır. Aslında bu gerçek, Masum Türker’in genel başkan olma süreci ile başlamıştır. Önder Aksakal sürecinde de tavan yapmıştır. Önder Aksakal da bunu uygulamaya koymuştur. AK Parti, DSP’nin kendine değil, DSP’nin marka değerine karşılık Aksakal’a milletvekilliği vermiştir. Çünkü sahada 'DSP bizi destekliyor' yerine, 'Ecevit’in partisi de bizimle, bizi destekliyor' şeklinde propaganda yürütüyorlar. Demokratik Sol Parti, siyasal yaşamında çok yol arkadaşları edindi. 1985 kuruluş ruhunu bizler yaşatacağımıza inanıyoruz ve yaşatacağız. Mustafa Kemal ve İnönü’ye diyen, Ecevit’e olmadık hakaretlerde bulunanlarla birlik olmak ancak Aksakal tarafından içine sindirilebilir. Biz Demokratik Sol Parti tabanı olarak, Demokratik Sol Parti’ye gönül vermiş kişiler olarak ve Demokratik Sol Parti’de, Ecevit’in 1985 ruhuna sahip çıkan kesimler olarak bu uygulamayı içimize sindiremiyoruz. Bu parti kimsenin siyasal geleceği adına kullanılacak bir miras değildir. Ecevit’in bize bıraktığı miras, Demokratik Sol Parti’dir. Fakat birilerinin siyasal ikbali adına kullanılacak bir miras olmanın ötesindedir. Biz bu nedenledir ki Ecevit’in mirasına sahip çıkıyoruz ve Aksakal’ın bu kararını reddediyoruz” dedi.