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Edirne'de DSP Genel Başkanı'na tepki göstererek istifa etmişti... CHP'ye katıldı
SİYASET 22.06.2023, 11:08
DSP’den istifa eden Keşan İlçe eski Başkanı Taner Karatepe, CHP’ye üye oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP'deki görevinden istifa eden eski İlçe Başkanı Taner Karatepe ve beraberindeki 10 kişilik ekibi, CHP saflarına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceği yönündeki açıklamasının ardından, DSP Keşan İlçe Başkanlığı görevlerinden istifa eden Taner Karatepe ile beraberindeki 10 kişilik ekibi, dün CHP'ye katıldı.
CHP'ye üye olan Karatepe ve beraberindekilere, rozetleri CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek tarafından takıldı.
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