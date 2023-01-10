Edirne'de CHP ve MHP’nin milletvekili aday adayları ortaya çıkıyor

18 Haziran 2023 tarihinde yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için Edirne’den milletvekili aday adayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP ve MHP'nin milletvekili aday adayları Edirne'de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken, AK Parti ve İYİ Parti'nin aday adaylığı konusunda sessizlik sürüyor.

CHP’den Fevzi Pekcanlı,

Recep Pekcan,

Savaş Üner,

Nilüfer Erk Oğuz,

Mustafa Bezbaş,

Şadan Şimşek

aday adayı olarak ziyaretlerini sürdürmeye başladı.

Öte yandan MHP’den de Münir Bayrak Edirne Milletvekilliği aday adaylığını açıklayan isim oldu.

Önümüzdeki günlerde AK Parti ve İYİ Parti’den de isimlerin ortaya çıkması beklenirken, kulis bilgilerine göre CHP’de daha bir çok ismin aday adayı olmak için atama mı, yoksa önseçim mi yapılacağının aday adaylıkları için sessiz kaldıkları da tahmin ediliyor.