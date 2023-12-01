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Edirne'de CHP'den meclislere iki aday adayı daha
SİYASET 01.12.2023, 15:16
Ömür Çakıcı ve Kubilay Öztürk’te CHP’den aday adaylığı başvurularını yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP’de aday adaylığı başvuruları sürüyor.
Ömür Çakıcı, CHP İl Genel Meclisi üyeliği aday adaylığı, Avukat Kubilay Öztürk’de Belediye Meclis Üyeliği için CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’a başvuru formlarını teslim etti.
Çakır, hayırlı uğurlu olması dileğiyle Çakıcı ve Öztürk’ün formlarını teslim aldı.
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