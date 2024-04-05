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Edirne'de çalıştığı belediyeye 'Kıral' oldu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir Beldesi'nde Mustafa Türker’in başkanlığı döneminde belediyede memur olarak çalışan ve görevinden istifa ederek CHP'den Belediye Başkan adayı olan Tamer Kıral çalıştığı belediyeye başkan olarak koltuğa oturdu

SİYASET 05.04.2024, 09:37
Edirne'de çalıştığı belediyeye 'Kıral' oldu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir Beldesi'nde Mustafa Türker’in başkanlığı döneminde belediyede memur olarak çalışan ve görevinden istifa ederek CHP'den Belediye Başkan adayı olan Tamer Kıral çalıştığı belediyeye başkan olarak koltuğa oturdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde CHP adayı Tamer Kıral’ın seçimi kazanması ve mazbatasını almasından sonra Keşan'ın Yenimuhacir  Belediyesi’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Tören öncesi CHP Yenimuhacir Belde binası önündeki buluşmaya CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP Edirne İl Başkan Vekili Sarp Öztürk, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, CHP Yenimuhacir Belde Teşkilatı Başkanı Ahmet Oğuz, önceki dönem Yenimuhacir Belediye Başkanları Nevzat Çetin, Recep Ordu,  İl  Genel Meclis üyeleri, Keşan ve Yenimuhacir Belediye meclis üyeleri, CHP Keşan İlçe Yönetim kurulu üyeleri ile kalabalık bir partili grubu katıldı.

Belde teşkilatından Yenimuhacir Belediyesi’ne yürüyerek gelen Kıral ve misafirler, Yenimuhacir Belediyesi’nde Mustafa Türker ve meclis üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kıral, Türker’e Yenimuhacir’e yaptığı çalışmalarda dolayı plaket takdim ederek bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Türker, burada yaptığı konuşmada, “5 yıl önce Recep Ordu arkadaşımızdan bu görevi teslim aldık. Tamer kardeşimle 5 yıldır beraber çalıştık. Bu görevler çok onurlu ama çokta mesuliyetli görevler. Bununla birlikte omuzlarına çok ağır bir yük yüklendin. Bunun idrakinde ol, Yenimuhacir’e bugüne kadar çok değerli yatırımlar getirdik. İnşallah bu yatırımları devam ettirirsin. Allah yolunu ve bahtını açık etsin.” dedi.

Yenimuhacir Belediyesi’nin ekonomik durumu ile ilgili bilgiler de veren Türker, “Şu anda kasamızda 2 milyon 396 bin TL var. Piyasaya ödenmesi gereken borcumuz da 1 milyon 250 bin TL. Ama bundan sonraki projelerin ne getireceğini de bilemiyoruz. Allah yardımcın olsun. Hayırlı olsun “ dedi.

Yeni başkan Tamer Kıral da, Mustafa Türker’e teşekkür ederek bundan sonra sizlerin yaptığı hizmetlerin yanı sıra bizler de yapacağımız hizmetlerle Yenimuhacir’e daha iyi hizmetler yapacaklarının sözünü verdi. Önceki dönem Yenimuhacir Belediye Başkanı Recep Ordu, kendisinin 10 yıl 2 dönem kullandığı belediye başkanlığı rozetini Kıral’ın yakasına takarak, başarılar diledi. 

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 31 Mart akşamı sadece Keşan’ın, Yenimuhacir’e değil Türkiye’ye umut olduklarını ifade ederken, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da, 4.kez bu göreve seçildiğini anımsatarak, "Recep kardeşim gibi ben de 2019 da kendi elimle belediyenin anahtarlarını teslim etmiştim. Elimle verdiğim anahtarı elimle geri aldım, sizlerin adına çok mutluyum burada da bu anahtarı kardeşimiz geri aldı. Ben de ona bir kardeş evlat gibi, kendisini imkanlarımız doğrultusunda destekleyeceğiz. Büyük işler yapmayı hedefliyoruz ve kardeşimizi tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Makam odasından sonra belediye binası bahçesinde toplanan kalabalığa belediye balkonundan yanındaki Özcan, Çakır ve diğer konuklarla selamlayan Kıral, Yenimuhacirli vatandaşlara hitap ederek, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kıral, "Bu seçimin kaybedeni yok. Kazanan Yenimuhacir oldu. Bundan sonra tüm Yenimuhacir’in belediye başkanıyım.  Kimseye ayrım yapmadan, kimseyi kırmadan, kimseye hakaret etmeden hizmet edeceğime hepinize söz veriyorum" dedi.

Devir teslim töreni kurban kesilmesi ile sona erdi.

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