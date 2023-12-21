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Edirne'de AK Parti'den İl Genel Meclisi'ne talip olan Er'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

SİYASET 21.12.2023, 14:18
Edirne'de AK Parti'den İl Genel Meclisi'ne talip olan Er'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

"Erdoğan Demir ile Seçime Doğru"nun ilk konuğu AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi aday adayı Emre Er oldu.EDİRNE (İGFA) - Keşan Postası ve Bizim Ekran Trakya Facebook sayfalarında canlı olarak yayınlanan ve moderatörlüğünü gazeteci Erdoğan Demir’in yaptığı “Erdoğan Demir ile Seçime Doğru” programının ilk bölümü yayımlandı.

İlk programın konuğu AK Parti Edirne İl Genel Meclis Üyesi aday adayı Emre Er oldu.

Siyasete 2002 yılında AK Parti ile başladığını belirten Er, “2002’ye kadar bir siyasi hayatım yoktu. Recep Tayyip Erdoğan’ı kendime rol modeli olarak aldım ve siyasete böyle girdim. AK Parti de ilk görevim Gençlik Kolları Başkanlığı oldu ve 4 yıl bu görevi sürdürdüm. Ardından merhum ilçe başkanımız ve daha sonra belediye başkan adayı olan Mustafa Mercan’ın ilçe başkanlığı yaptığı dönemde ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptım. Mustafa Mercan’ı da buradan rahmetle anıyorum. Keşan’ın Küçükdoğanca Köyü’nde 1985 yılında dünyaya geldim. Evli 2 çocuk babasıyım. Kendimize ait işletmemizde çalışmaya devam ediyorum. Okul hayatım, iş hayatım Keşan’da geçti. Gençliğimizin verdiği heyecanla Keşan’a hizmet etmek için bu göreve talip oldum" dedi.

22 Kasım’da yaptığı başvuru sonrasında köy köy çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Er, "Vatandaşımızdan da ilgi görüyorum. Gençlerdeki kenetlenme ve beraber hareket etme çok güzel. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal’ın hakkı ödenmez, bölgemizde köylerde her yerde izi var. Ben de Fatma hanıma yardımcı olmak üzere İl Genel Meclis Üyeliğ’ne aday adayı oldum. Biz de köylerde vekilimize destek vereceğiz. Onun çalışmalarında biz de yanında olup, onunla beraber mücadele edeceğiz. Keşan’a yapılan hizmetlerde sayın vekilimizin çok büyük emekleri var. Sayın vekilimize bu çalışmaları için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Partide bir bayrak yarışı içerisinde olduğunu ifade eden Er, partide bayrağı en üst noktaya çıkaracak kim olursa her zaman onun yanında olduğunu belirterek, "İlla bir makamda bir koltukta olmamın yemin ederim hiç önemi yok. Önemli olan Keşan’da AK Parti çıtasını kim en yukarı çıkaracaksa biz onun yanındayız. Biz gençlerin önünü açan kendisine dünya lideri diyeceğim, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK PARTİDE GÖREV ALDIĞIM SÜRE İÇERİSİNDE 14 SEÇİM GEÇİRDİM

Bu arada referandumlarla beraber AK Partide görev aldığım süre içerisinde 14 seçimde yer aldığını kaydeden Er, "Bu bizim için huzur bulduğumuz ve gönüllere dokunduğumuz bir seçim süreci olmuştu. Siyasette kazandığım tek şey de dostluk oldu. Bu da benim en büyük kazancım" dedi.

Er, parti içinde 5 Ocak’ta sona erecek aday adaylığı sürecinin ardından aday olduğu takdirde 31 Mart seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliği için tüm vatandaşların desteğini beklediğini de sözlerine ekledi.

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